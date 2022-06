Cyclisme

Le résumé de la 2e étape du Critérium du Dauphiné en vidéo : La totale pour Vuillermoz, Groenewegen encore distancé

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ - Double dose de bonheur pour Alexis Vuillermoz et la TotalEnergies. Le coureur français de 34 ans a remporté la 2e étape, disputée lundi entre Saint-Péray et Brives-Charensac. Il a été le plus rapide d'une échappée qui a bien eu le peloton. Dylan Groenewegen et la BikeExchange-Jayco ont, quant à eux et encore, loupé le coche. Cela a influé sur le résultat. Résumé de l'étape.

