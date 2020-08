L'équipe AG2R La Mondiale s'apprête à changer drastiquement sa stratégie. Selon Le Télégramme, Romain Bardet partira bien la saison prochaine chez Sunweb. Pour partir à la conquête des classiques, l'équipe française s'apprête à enrôler deux grands noms : le Belge Greg Van Avermaet et le Luxembourgeois Bob Jungels.

C'est un changement de stratégie de taille. Avec l'arrivée d'un nouveau sponsor l'an prochain (Citroën) et l'augmentation substantielle de son budget (à hauteur de 22 millions d'euros), AG2R La Mondiale s'apprête à animer le marché des transferts du cyclisme mondial. Après celui de Pierre Latour vers Total-Direct Energie, le départ de Romain Bardet vers Sunweb devrait être officialisé dès la semaine prochaine selon Le Télégramme. A sa place, l'équipe française va enregistrer deux arrivées marquantes en 2021 : celles du Belge Greg Van Avermaet et du Luxembourgeois Bob Jungels.

La future AG2R Citroën Team devrait donc devenir une formation plus étoffée et qui visera prioritairement les succès en classiques. Van Avermaet compte ainsi déjà à son palmarès Paris-Tours, Tirreno-Adriatico et surtout Paris-Roubaix. Jungels, lui, s'est adjugé Liège-Bastogne-Liège. Si le Luxembourgeois est aussi capable de briller dans les grands Tours (6e du Giro en 2016), l'objectif du classement général dans les courses de trois semaines ne sera plus l'alpha et l'oméga de l'équipe tricolore.

Cyclisme L'heure de la séparation ? Bardet devrait bien quitter Ag2r-La Mondiale 22/07/2020 À 09:11

AG2R a d'ores et déjà annoncé l'arrivée des Belges Stan Dewulf et Gijs Van Hoecke, confirmant sa réorientation vers les classiques. Lors de cette saison largement perturbée par la pandémie de coronavirus, AG2R a obtenu trois succès, tous l'oeuvre du Français Benoît Cosnefroy, le dernier en date sur la 4e étape de la Route d'Occitanie.

Milan - Sanremo Gilbert et le cinquième Monument IL Y A 2 HEURES