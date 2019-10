Nouvelle aventure pour Nacer Bouhanni. Le Français quitte l'équipe Cofidis après cinq saisons ambivalentes et rejoint Arkea-Samsic. Ancien vainqueur d'étapes au Giro et à la Vuelta, il ne compte aucun succès à son actif cette saison. "Pour moi, c'est un nouveau départ", a déclaré le Vosgien. "Je vais entamer la saison prochaine comme si je n'avais jamais rien gagné. Je n'ai pas demandé à venir avec du staff ou des coureurs".

L'équipe dirigée par Emmanuel Hubert, qui évolue en Continental Pro (2e division), a recruté également Thomas Boudat (Total Direct Energie), ancien champion du monde de l'omnium sur piste. Outre Boudat (25 ans) qui s'est engagé pour les deux prochaines année, le Britannique Daniel McLay (27 ans, Education First), un ancien de la maison, et deux jeunes Belges de l'équipe Vlaanderen, Christophe Noppe (24 ans) et Benjamin Declercq (25 ans), ont été également engagés pour les derniers kilomètres

"Nacer Bouhanni sera notre sprinteur numéro un"

Un sixième renfort, le rouleur polonais Lukasz Owian (29 ans, CCC), a aussi été annoncé par Arkea-Samsic qui entend s'afficher "comme une équipe WorldTour", selon les mots d'Emmanuel Hubert. "70% des courses arrivent au sprint. Nous devions nous renforcer dans ce domaine. Nacer Bouhanni sera notre sprinteur numéro un. Il possède d'énormes qualités. Il a vécu deux années difficiles, il doit reprendre confiance et créer une complicité avec ses lanceurs", a expliqué le responsable de l'équipe.

"Nous avons rappelé Dan McLay pour l'épauler dans les dernières lignes droites. Nous ambitionnons d'être compétitifs sur plusieurs fronts. Thomas Boudat aura donc toute la liberté de s'exprimer", a ajouté Emmanuel Hubert.