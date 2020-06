Damiano Cunego of Lampre (Imago)

Le vainqueur du Tour d'Italie 2004, Damiano Cunego, a annoncé sur son compte Instagram qu'il était victime d'une infection d'un ventricule cérébral. Le "Petit Prince" a été hospitalisé à Vérone et devra suivre un traitement lors des prochaines semaines.

"Je serai bientôt de retour... en vélo évidemment". Sur son compte Instagram, Damiano Cunego a donné de ses nouvelles. Le vainqueur du Giro 2004 a annoncé qu'il était actuellement hospitalisé à Vérone. La cause ? Le "Petit Prince" a été victime d'une infection d'un ventricule cérébral, une zone centrale du cerveau. L'Italien de 38 ans a expliqué qu'il aurait ainsi besoin de plusieurs semaines de traitement.

"Après une semaine d'hospitalisation, j'ai décidé de vous envoyer une belle photo de moi (enfin) souriante. Le magnifique personnel de la neurochirurgie de Vérone me suit dans mon traitement quotidien à base d'antibiotiques. Un traitement que je vais continuer à suivre lors des trois ou quatre prochaines semaines. Heureusement, c'est résolvable mais j'aurai besoin d'une période de soins et de repos, ainsi que de rester à l'hôpital pour pouvoir redevenir le meilleur Damiano", a précisé celui qui a pris sa retraite sportive en 2018.

Aujourd'hui, Damiano Cunego a développé une activité de coaching et de conseil. Au cours de sa carrière, il s'est notamment fait remarquer lorsqu'il a remporté le Tour d'Italie à 22 ans seulement. Quatre saisons plus tard, il s'est adjugé l'Amstel Gold Race et a fini deuxième des Championnat du monde à Varese. Dans son palmarès figurent aussi trois succès sur le Tour de Lombardie.

