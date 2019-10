Terrible nouvelle concernant Edo Maas. Le coureur néerlandais, membre de l'équipe Espoirs de Sunweb, est aujourd'hui paraplégique après avoir été heurté par une voiture lors d'une course en Lombardie. "Lors du Piccolo Lombardie (l'équivalent du Tour de Lombardie pour les espoirs, ndlr), Edo Maas a été percuté par une voiture, qui était entrée sur le parcours, lors de la descente de la Madonna del Ghisallo", a rappelé Sunweb.

"Il apparait peu probable qu'il puisse un jour remarcher"

Blessé sérieusement au visage et au dos, le jeune coureur de 19 ans a depuis subi plusieurs interventions chirurgicales à Milan. Il a repris conscience il y a quelques jours, mais "sa fracture au dos a entrainé une paraplégie au niveau des jambes. Pour le moment, il apparait peu probable qu'il puisse un jour remarcher", a ajouté l'équipe allemande.

"Mais l'esprit de combat et l'espoir doivent prendre le dessus sur l'abattement. Même s'il est trop tard maintenant pour éviter cette tragédie, il faut une nouvelle fois rappeler à l'Union Cycliste internationale (UCI) qu'elle doit impérativement mobiliser toutes ses ressources et tout son temps pour assurer la sécurité des équipes et de leurs coureurs lors des compétitions", a par ailleurs souligné Sunweb.