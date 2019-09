L'Italien Fabio Felline quitte Trek et rejoint Astana pour les deux prochaines saisons. Felline (29 ans), coureur polyvalent à l'aise dans les arrivées en côte et dans les contre-la-montre, a gagné le classement par points de la Vuelta en 2016.

"J'espère ce changement, après une longue période dans la même équipe, l'aidera à retrouver son grand potentiel", a déclaré le manager général Alexandre Vinokourov en citant le contre-la-montre par équipes, les courses montagneuses et les classiques. L'Italien est la sixième recrue d'Astana après son compatriote Davide Martinelli (Deceuninck), le Russe Alexandre Vlasov (Gazprom), l'Espagnol Alex Aranburu (Caja Rural) et deux néo-pros, le Colombien Harold Tejada et le Kazakh Vadim Pronskiy.