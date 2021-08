L'équipe Groupama-FDJ a annoncé mercredi les arrivées de l'Australien Michael Storer et du Français Quentin Pacher pour les deux prochaines saisons afin de renforcer son groupe de grimpeurs axé sur David Gaudu et Thibaut Pinot. Michael Storer (24 ans, DSM) a gagné la semaine passée la dernière étape et le classement final du Tour de l'Ain.

Quentin Pacher (29 ans, BB Hôtels), passé pro à l'Armée de terre avant de rejoindre Delko Marseille puis son équipe actuelle, présente un palmarès encore vierge. "Courir pour Groupama-FDJ est une nouvelle étape dans ma carrière. Je suis arrivé par la petite porte dans le milieu professionnel, j'ai franchi les étapes marche par marche, a commenté Pacher. L'équipe attend de moi un double rôle : épauler les grands leaders et saisir ma chance quand j'en aurai l'opportunité."

Cyclisme Après le départ de Sagan, Bora se renforce avec Hindley, Higuita et Haller IL Y A UNE HEURE

J'aime gagner mais aider mes leaders à s'imposer sur les plus grandes courses est également un challenge qui me motive

"J'ai récemment remporté ma première victoire chez les professionnels, j'espère maintenant pouvoir m'imposer sur une course WorldTour. J'aime gagner mais aider mes leaders à s'imposer sur les plus grandes courses est également un challenge qui me motive", a déclaré pour sa part Storer, vu à son avantage dans le dernier Giro.

Cyclisme Le gros coup de TotalEnergies : Sagan débarque pour deux saisons IL Y A 19 HEURES