L'équipe Bora a annoncé mercredi le recrutement pour trois saisons de l'Australien Jai Hindley (DSM), du Colombien Sergio Higuita (EF Education) et de l'Autrichien Marco Haller (Bahrain). Après avoir renforcé son groupe sprint en assurant le retour de Sam Bennett dans ses rangs dès 2022, la formation allemande dispose avec Hindley d'un spécialiste des courses à étapes.

L'Australien de 25 ans a terminé deuxième du Tour d'Italie en 2020 et devait s'aligner sur la Vuelta cet été (14 août - 5 septembre). Mais DSM l'a retiré de sa sélection, officiellement pour favoriser son "repos" et sa "récupération". Âgé de 24 ans, Higuita, vainqueur d'étape sur la Vuelta 2019, "renforcera l'équipe sur les courses d'un jour les plus difficiles, comme les classiques ardennaises", a expliqué Ralph Denk, le manager de Bora cité dans le communiqué.

Cyclisme Groupama FDJ engage Storer et Pacher pour deux saisons IL Y A 13 MINUTES

Plus expérimenté (30 ans), Haller rejoint notamment ses compatriotes Patrick Konrad et Felix Grossschartner chez Bora, où il sera chargé "d'aider les jeunes coureurs", particulièrement lors des épreuves du printemps, a précisé Ralph Denk. Du côté des départs, Bora a annoncé récemment la fin de sa collaboration avec le Slovaque Peter Sagan, le triple champion du monde qui s'est engagé mercredi pour deux saisons avec l'équipe française TotalEnergies.

Cyclisme Le gros coup de TotalEnergies : Sagan débarque pour deux saisons IL Y A 19 HEURES