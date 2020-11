En moins d'une semaine, la formation sud-africaine a donc vu partir trois de ses principaux éléments. Avant Roman Kreuziger, le Danois Michael Valgren, chez Education First, et le Norvégien Edvald Boasson Hagen, chez Total Direct Energie, ont changé de couleurs. Autres noms connus de l'effectif 2020 de NTT, les Italiens Giacomo Nizzolo et Domenico Pozzovivo, le Belge Victor Campenaerts et l'espoir suisse Gino Mader restent encore dans l'incertitude.