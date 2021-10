L'équipe Delko, qui évoluait en deuxième division (continental pro), a annoncé lundi qu'elle disparaissait du peloton en raison de difficultés financières, avant même le terme de la saison. Paris-Tours, que Julien Trarieux a terminé à la neuvième place pour l'équipe provençale, a été dimanche la dernière course à laquelle a participé Delko. "La décision a été prise tout récemment mais je préférais attendre notre dernière course avant de l'annoncer, a déclaré le directeur sportif Benjamin Giraud au site spécialisé DirectVelo. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, et économiquement, l'équipe était au plus mal. Dans ces conditions, c'était déjà bien de pouvoir aller jusqu'à Paris-Tours".

"Après ce Paris-Tours, on a échangé dans le bus et on a débriefé tous ensemble, pour un petit mot d'adieu. Il y avait beaucoup d'émotion, forcément", a ajouté Benjamin Giraud. L'effectif du groupe comprenait 19 coureurs, dont huit (Carisey, Debesay, Delettre, Fedeli, Fernandez, Le Turnier, Prades et Trarieux) étaient encore sous contrat pour 2022, selon le journal La Provence.

Issu du club amateur VC La Pomme Marseille, la formation provençale avait d'abord couru à l'échelon continental (3e division), avant de rejoindre la division supérieure (continental pro) avec l'arrivée de la société Delko en tant que partenaire-titre.

