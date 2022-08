Après dix ans passés chez Lotto-Soudal, Tim Wellens a signé un contrat de deux saisons en faveur de la formation UAE Emirates où il rejoindra l'an prochain le double vainqueur slovène du Tour de France Tadej Pogacar. Le coureur belge et sa future formation ont annoncé la nouvelle mardi sur Twitter.

"Il est temps de relever un nouveau défi au sein d'une structure très professionnelle, avec beaucoup d'ambition", a écrit Wellens, 31 ans. Vainqueur de l'Eneco Tour (du Benelux) en 2014 et 2015 et du Tour de Pologne 2016, le Belge a aussi remporté deux étapes du Tour d'Italie et deux autres de la Vuelta ainsi que le GP de Montréal en 2017.

Aligné cette semaine en France au Tour de l'Ain, Wellens portera encore cette saison le maillot de Lotto-Soudal lors des classiques canadiennes (GP de Québec et de Montréal) et au Tour de Lombardie.

