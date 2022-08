La tendance ces derniers jours indiquait davantage un départ de Stefan Küng, potentiellement lassé de devoir s'effacer au profit d'Arnaud Démare ou des grimpeurs. Mais le rouleur suisse a finalement prolongé de deux saisons supplémentaires au sein de la formation managée par Marc Madiot. Sevré de victoire en 2022 (son dernier bouquet remonte à octobre 2021 et un succès lors du Chrono des Nations), le rouleur suisse a communiqué sa joie de faire partie de Groupama - FDJ, dont l'ambiance joviale et les ambitions élevées ont motivé sa décision de rester.

"L'équipe compte sur moi dans un rôle de capitaine de route mais j'aurai aussi des libertés sur les courses par étapes d'une semaine ou les classiques, rappelle le Suisse de 28 ans. Nous aurons une équipe très forte sur les classiques." Enfin, Küng voit plus loin et ciblera particulièrement la saison 2024, avec les Jeux Olympiques, mais pas que : "2024 sera une année importante avec les Jeux Olympiques et les Mondiaux à Zurich, prévient-il. L'équipe me soutient pour ces projets, c'était important pour moi."

