L'arrêt soudain du Tour des émirats jeudi dernier à cause de la propagation du coronavirus avait semé le doute avant les trois grandes classiques italiennes. Surtout que l'Italie est actuellement le pays européen le plus durement touché par le virus. Alors que plusieurs matches italiens, dont Juventus-Inter, ont été reportés en mai, les Strade Bianche (7 mars), la Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars) et Milan-San Remo (21 mars), ont été maintenus. Cette information a été confirmée par RCS, l'organisateur des épreuves.