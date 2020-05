Dans une interview accordée au site Wielerflits, Mathieu van der Poel, aussi à l'aise sur route, cyclo-cross et VTT, a confié qu'il souhaitait continuer à pratiquer cette dernière discipline jusqu'aux JO 2024 à Paris.

Mathieu van der Poel est un coureur multi-cartes et compte bien faire durer le plaisir. Dans une interview accordée mardi au site Wielerflits, le Néerlandais de 25 ans, aussi à l'aise sur route, cyclo-cross et VTT, a déclaré qu'il souhaitait toujours pratiquer cette dernière discipline jusqu'aux JO 2024 à Paris. "Je veux continuer à combiner les trois disciplines", a indiqué le champion du monde de cyclo-cross qui comptait dans un premier temps arrêter le VTT après les Jeux Olympiques de Tokyo.

"Cela me donne trois ans supplémentaires pour essayer de devenir champion du monde en VTT. J'adore cette discipline. C'est unique de pouvoir concilier route, VTT et cyclo-cross. Je veux maintenir la cadence le plus longtemps possible", a renchéri le vainqueur de l'Amstel Gold Race 2019.

Le coureur de l'équipe Alpecin-Fenix, qui ne devrait pas participer à l'un des trois Grands Tours (ndlr : France, Espagne et Italie) cette année, possède un beau palmarès en VTT : il est en effet champion des Pays-Bas (2018) et champion d'Europe (2019).

