Joao Almeida (Portugal, 23 ans): de Deceuninck à UAE

Le Portugais, rouleur et aussi grimpeur, représente un renfort majeur pour l'équipe du double vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar. Quatrième du Giro 2020, il s'est engagé sur une longue durée, cinq saisons, tout en sachant qu'en 2022, Almeida sera tourné vers le Giro et non le Tour.

Ad

Cyclisme Opéré avec succès, Bernal va rester 72 heures en soins intensifs IL Y A 7 HEURES

Cette année, la formation émiratie a perdu le Norvégien Alexander Kristoff, parti chez Intermarché. Mais elle s'est sensiblement renforcée: l'Espagnol Marc Soler (Movistar) et le Néo-Zélandais George Bennett (Jumbo) aideront Pogacar dans le Tour, l'Allemand Pascal Ackermann (Bora) et le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck) auront leur chance pendant l'année dans les sprints.

Peter Sagan (Slovaquie, 32 ans): de Bora à TotalEnergies

Changement de cap pour la rockstar du peloton: le triple champion du monde (2015, 2016 et 2017) a rejoint une équipe française, quitte à évoluer en deuxième division. Sans conséquence toutefois sur le programme, puisque Sagan a prévu de participer à la plupart des classiques à sa convenance avant le Tour de France.

Sagan au sol : une flaque d'eau dans un virage et le vainqueur 2018 est tombé

En partance d'un groupe qui s'est renouvelé en profondeur (arrivées de S. Bennett, Higuita, Hindley, Uijtdebroeks, Vlasov), le Slovaque espère résister à la déferlante de la vague qui porte au plus haut une génération plus jeune (van Aert, van der Poel, Pidcock). Avec, pour ambition ultime, de gagner en mars Milan-Sanremo, la grande classique qui s'est toujours refusée à lui, même dans ses meilleures années.

Vincenzo Nibali (Italie, 37 ans): de Trek à Astana

Retour sous les couleurs kazakhes pour le "Requin de Messine", qui a obtenu la plupart de ses grands succès sous le maillot de l'équipe d'Alexandre Vinokourov. Le Sicilien, en fin de carrière, privilégie les grands rendez-vous: outre le Giro et le Tour, il entend découvrir Paris-Roubaix et courir les quatre autres "monuments".

A l'intersaison, Astana a bouleversé son effectif et recruté massivement, avec les arrivées du grimpeur colombien Miguel Angel Lopez (Movistar) en vue des courses par étapes, de l'Italien Gianni Moscon (Ineos) pour les classiques. Histoire de compenser les départs de... 16 coureurs (Fuglsang, Vlasov, Gorka et Ion Izagirre, Fraile, Sanchez, etc.).

Le requin chasse en solitaire : comment Nibali a remporté le Tour de Sicile

Tiesj Benoot (Belgique, 27 ans): de DSM à Jumbo

Vainqueur probant des Strade Bianche voici quatre ans, le Belge a plafonné ensuite. Jusqu'à quitter la formation DSM, qui peine décidément à garder longtemps ses éléments de pointe ou même ses promesses. Ainsi l'espoir belge Ilan Van Wilder, parti chez Quick-Step aux côtés de son compatriote Remco Evenepoel.

Benoot renforce le pôle de Jumbo dédié aux courses d'un jour autour du Belge Wout van Aert. Tout comme le Français Christophe Laporte (Cofidis), qui tente l'expérience d'une équipe étrangère de haut niveau ; l'une des armadas du peloton qui a fait venir aussi, dans la perspective du Tour de France, l'Australien Rohan Dennis, ex-champion du monde du contre-la-montre.

Elia Viviani (Italie, 32 ans): de Cofidis à Ineos

Dans la formation qu'il avait quittée fin 2017, l'Italien reconnaîtra peu de visages (Kwiatkowski, Rowe et Thomas principalement). L'ex-équipe numéro un du peloton a perdu ce statut mais reste un groupe de premier plan, rajeuni autour du Colombien Egan Bernal (grièvement accidenté lundi) mais aussi des espoirs britanniques Tom Pidcock et Ethan Hayter.

Au sortir de deux saisons décevantes, Viviani se relance à côté du champion du monde du contre-la-montre, l'Italien Filippo Ganna. Il est remplacé chez Cofidis par Bryan Coquard (BB Hôtels) et l'Italien Davide Cimolai (Israël) dans une équipe en lutte pour garder sa place dans le WorldTour, l'un des enjeux de la saison qui démarre.

Cyclisme Victime d'un accident à l'entraînement, Bernal souffre de multiples traumatismes IL Y A 20 HEURES