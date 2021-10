Romain Grégoire a décidé de rejoindre l'équipe continentale Groupama-FDJ. Le champion d'Europe juniors de est l'une des jeunes pousses les plus prometteuses du cyclisme français, est issu de la filière de Vincent Lavenu (AG2R Citroën). "Je vais évoluer dans un cadre parfait pour moi", a déclaré le Bisontin, cité par sa future équipe basée elle aussi à Besançon. "Je ne me projette pas trop sur la suite. J'essaie d'être le plus polyvalent possible mais je me définis comme puncheur, pour l'instant c'est sur les bosses courtes que je m'exprime le mieux", a ajouté Romain Grégoire, qui est né le 21 janvier 2003 (18 ans).

"J'ai des rêves de classement général sur les grandes courses par étapes, j'espère que j'en aurai les capacités à l'avenir. Je sais que j'ai encore des lacunes sur le contre-la-montre mais c'est un effort que j'apprécie", a conclu le Français, médaillé d'argent de la course en ligne aux récents championnats du monde en Belgique et 5e de Paris-Roubaix juniors.

Cyclisme Lopez revient dans la maison Astana IL Y A 2 HEURES

Cyclisme "Notre priorité ? Que la course soit encore là dans 100 ans" IL Y A 5 HEURES