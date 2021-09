Romain Grégoire, champion d'Europe en titre, a décroché la médaille d'argent de la course juniors des Mondiaux, vendredi matin à Louvain (Belgique). Le Franc-Comtois (18 ans) a pris la deuxième place de la course gagnée par le Norvégien Per Strand Hagenes, parti seul à l'attaque dans les derniers kilomètres.

Romain Grégoire, qui avait devancé au sprint Hagenes lors du récent championnat d'Europe, est le premier Français médaillé depuis Clément Betouigt-Suire (2e en 2015) lequel n'a pas poursuivi sa carrière.

Classement de la course juniors

1. Per Strand Hagenes (NOR), les 121,4 km en 2 h43'48.

2. Romain Grégoire (FRA) à 0'19

3. Madis Mihkels (EST) à 0'24

4. Martin Svrcek (SVK) à 0'24

5. Alexander Hajek (AUT) à 0'24

