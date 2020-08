Le beau coup de la journée est signé Mitchelton-Scott. La formation australienne a annoncé mercredi la prolongation de contrat, pour deux années supplémentaires, de Simon Yates, couronné sur le Tour d'Espagne 2018.

Mitchelton-Scott l'a annoncé mercredi. Le vainqueur de la Vuelta 2018, le Britannique Simon Yates, dont le contrat arrivait à expiration, a prolongé son contrat de deux ans supplémentaires. Il s'était illustré sur le Tour de France 2019 en signant deux victoires d'étape.

"Nous avons eu beaucoup de succès ensemble et je veux juste continuer sur cette lancée, surtout sur les grands tours. Nous avons remporté notre premier (grand tour) il y a deux ans et je crois vraiment que nous pouvons le refaire", se projette le grimpeur de 28 ans. Il rempile avec l'équipe où il a fait ses débuts professionnels en 2014. Son frère, Adam, étant lui aussi en fin de contrat chez Mitchelton-Scott, les jumeaux pourraient être séparés et, pour la première fois, courir pour deux équipes différentes du peloton.

