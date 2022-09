Le coureur français Lilian Calmejane, vainqueur d'étape sur le Tour de France et la Vuelta, quitte l'équipe française AG2R-Citroën pour s'engager avec Intermarché-Wanty-Gobert pour deux saisons, a annoncé l'équipe belge lundi. C'est la première expérience à l'étranger pour le natif d'Albi, vainqueur d'une étape sur le Tour d'Espagne 2016 et qui avait aussi levé les bras sur le Tour de France l'année suivante.

Calmejane, 29 ans, a également remporté le classement général de l'Étoile de Bessèges en 2017 et plusieurs manches de la Coupe de France telles que la Drôme Classic (2018), Paris-Camembert (2018) et la Classic de l'Ardèche (2019). "J'ai été séduit par la confiance que l'équipe portait en mes capacités depuis longtemps, je me devais de saisir cette opportunité à deux mains", a commenté le coureur dont la dernière victoire remonte à trois ans et qui cherchera à "retrouver (s)a mentalité de gagnant" chez Intermarché.

Lilian Calmejane Crédit: Getty Images

