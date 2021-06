Terrible mésaventure pour Koen de Kort. Le coureur néerlandais a été amputé de trois doigts jeudi, a annoncé sa formation Trek-Segafredo dans un communiqué. Le Batave a été victime d’un accident au volant d’un véhicule tout terrain en Andorre, lieu où il réside. Il a ensuite été transporté d’urgence, en hélicoptère, à l’hôpital Parc Tauli de Sabadell, dans la région de Barcelone.

De Kort, 38 ans, a ainsi perdu le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Son équipe a précisé dans son communiqué que le pouce, sérieusement touché, a pu être sauvé. Il restera en observation à l’hôpital dans les prochains jours. "Le Dr Rodríguez Alonso a pu s'entretenir avec le coureur avant et après l'opération, et rapporte que Koen est en bonne forme physique et mentale", est-il précisé.

