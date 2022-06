Circulez, il n'y a rien à voir. Alors que le talent de David Gaudu aurait pu attirer l'oeil de rivaux après la saison 2023, la Groupama-FDJ a vérouillé son grimpeur de poche pour deux saisons supplémentaires, il est désormais lié jusque la fin 2025, pour son plus grand bonheur. "Prolonger mon contrat est une grande marque de confiance de la part de l'équipe, dit Gaudu dans un communiqué. Je ne me vois pas courir sous d'autres coureurs que celles-ci".

Gaudu et la structure FDJ, une affaire qui roule depuis six ans maintenant et son arrivée comme stagiaire en 2016 puis comme professionnel l'année suivante. En 2025, il fera donc partie des meubles et s'il continue à progresser comme il l'espère, son palmarès devrait voir arriver quelques belles nouvelles lignes. Grimpeur à l'aise et puncheur véloce, le Breton a rapidement montré qu'il en avait dans les jambes. Dès 2017, il prenait ainsi la 9e place de la Flèche Wallonne. Sa première très grande saison fut néanmoins 2019 avec une étape du Tour de Romandie, la 6e place de Liège-Bastogne-Liège et un énorme boulot pour Thibaut Pinot sur le Tour de France.

"J'étais à la fondation FDJ puis je suis passé professionnel en 2017, rappelle Gaudu. Nous avons déjà partagé beaucoup de choses en six ans. J'ai connu une période difficile en début de saison mais j'ai toujours senti le soutien de l'équipe et des sponsors, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a parlé de ma prolongation." Cette annonce intervient à quelques jours du départ du Tour de France au Danemark (1er-24 juillet). Sur la Grande Boucle, Gaudu aura au moins un rôle de co-leader avec Thibaut Pinot. Il y cherche une victoire d'étape, à moins qu'il ne décide de s'accrocher pour une belle place au classement général après sa 11e de l'année dernière.

