David Gaudu aime énormément le Tour du Pays Basque mais il n'en sera pas cette saison. Le Breton de la Groupama-FDJ doit d'ores et déjà déclaré forfait pour la difficile épreuve par étapes. Et pour cause, sa chute sur Paris-Nice l'a laissé avec une "fracture de l’apophyse épineuse de la cinquième vertèbre dorsale" selon sa formation. Un problème qui va devoir se régler avec une opération et qui engendre, au minimum, trois semaines de pause.

A terre et largué au général dès le deuxième jour donc, Gaudu était pour autant aller jusqu'au dernier weekend avant d'être non-partant sur la huitième et ultime étape. "Sur le coup, j’ai eu une grosse douleur dans le dos mais ça s’est estompé. J’ai rallié l’arrivée de l’étape : à partir du moment où je pouvais pédaler, je me suis dit, j’y vais ! Le matin du contre-la-montre, j’ai passé des radios qui n’ont rien révélé", explique-t-il. C'est une IRM qui a finalement délivré le verdict. Pour Gaudu, c'est un petit coup dur puisqu'en plus du Pays Basque il pourrait devoir faire une croix sur la Flèche Wallonne et LiègeBastogne-Liège, où il avait terminé 3e en 2021.

