"On voudrait frapper un grand coup dès 2023". Le Tour de France 2022 s'achève par le succès de Jonas Vingegaard quand Jérôme Pineau prononce ces mots auprès du journal L'Equipe. Alors que le peloton arpente la capitale, le quotidien révèle justement un accord avec la Ville de Paris et Pineau espère, promet quasiment, l'arrivée d'investisseurs privés qui feraient grandir sa formation. Cinq mois et demi plus tard, du rêve, il est passé au cauchemar.

En juillet, Pineau était confiant

Cette annonce de fin de Grande Boucle ne fait que confirmer les rumeurs qui ont fleuri au gré du mois de juillet. On parle d'un budget doublé (de 7,5 à 15 millions d'euros), de l'arrivée de Mark Cavendish, Dylan Teuns, Michael Matthews, Alexis Vuillermoz… Pineau pose les jalons de l'évolution envisagée : à court terme, l'une des deux premières places de la deuxième division, à moyen terme, le podium de la Grande Boucle et un jour "gagner le Tour". Pour cela, il a besoin d'investisseurs importants.

Le nom de Carrefour pointe le bout de son nez sur une information du média néerlandais Wielerflits. Pour cette fois, "c'est un fake", dénonce Jérôme Pineau, qui assure n'avoir jamais été en contact avec la marque de grande distribution. Mais il promet que le futur nom de l'équipe sera connu sous peu. Amazon France entre un moment dans la danse sans que l'on sache vraiment s'il y a eu des touches. On saura plus tard que Pineau a multiplié les rendez-vous grâce à un homme : Didier Quillot, l’ancien directeur général exécutif de la Ligue professionnelle de football.

Carrefour, Amazon, Sephora…

Celui-ci possède un carnet d'adresses très fourni et il permet au manager des B&B Hôtels de rencontrer du beau monde. "Plus d'une centaine de rendez-vous, souvent avec de très grosses boîtes", confie même Pineau à L'Équipe. La Ville de Paris permet de son côté à la structure d'utiliser son nom pour le marketing. Grisé, Pineau coupe les ponts avec la région Bretagne et dissout son Conseil d'administration historique. La saison continue, la lutte pour les points UCI bat son plein, mais l'avenir de B&B Hôtels n'est toujours pas éclairci. C'est la fin des compétitions qui va braquer à nouveau les projecteurs sur l'équipe bretonne.

Sephora, avec qui Jérôme Pineau pensait que l'accord serait scellé, se retire à la mi-octobre. Le début de la fin, même si, de l'extérieur et un peu de l'intérieur, on ne le sait pas encore. Les coureurs sont mis au courant des difficultés pour trouver des investisseurs assez importants pour 2023. Ceux-ci pensent alors que l'équipe va demeurer ce qu'elle a toujours été, à savoir une formation de deuxième division qui tente de grandir. Ils vont déchanter.

Un monumental gâchis

"Nous avons jusqu'au 30 novembre pour présenter un dossier complet, officiel, avec le budget qui correspond à nos attentes. Pour cela, nous attendons des réponses concrètes les 21, 27 et 28 novembre. Ce sont des pistes très sérieuses avec qui j'ai eu de nombreux contacts", dit encore Pineau mi-nvembre. L'Union cycliste internationale accorde alors un délai supplémentaire à l'équipe. Mais début décembre, tout s'effondre.

Alors que le manager tente encore de sauver les meubles en cherchant à repartir du troisième échelon mondial, les choses empirent. L'équipe féminine, voulue par Pineau, ne verra jamais le jour. Ce qui laisse par exemple Audrey Cordon-Ragot, qui a décidé de quitter Trek-Segafredo, dans un sacré pétrin. Et quelques jours plus tard, ce mercredi 7 décembre, les hommes sont encouragés à aller voir ailleurs puisque la structure B&B Hôtels va cesser d'exister, annonce faite par le patron.

C'est donc dans la tristesse de voir une équipe disparaître que meurent les rêves de grandeur de Jérôme Pineau. Alors que sa formation naviguait encore au milieu du deuxième échelon mondial, l'ancien de Bouygues Telecom et de Quick-Step a voulu franchir les échelons quatre à quatre. Un immense traumatisme pour lui, les coureurs et tout le staff. L'annonce tardive de cette disparition met tout le monde dans une situation inconfortable. Alors que les premiers stages de pré-saison ont débuté, l'immense majorité des équipes professionnelles a bouclé son budget. Plus qu'un crève-cœur, cette affaire ressemble à un monumental gâchis.

