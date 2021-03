Cyclisme

Tout est parti du Taaienberg : Résumé du GP E3, remporté par Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step)

GP E3 - Tom Boonen n'est plus là, mais la Deceuninck-Quick Step fait toujours tout péter dans le Taaienberg. La preuve avec ce résumé de la victoire de Kasper Asgreen, ce vendredi à Harelbeke. Florian Sénéchal, son coéquipier, a terminé 2e. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ont pris respectivement les 3e et 11e places.

00:04:26, il y a une heure