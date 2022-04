Il remet son titre en jeu. Le Belge Jasper Philipsen (Alpecin), vainqueur en 2021, sera de retour dimanche sur les routes de la semi-classique allemande Eschborn-Francfort qui ont été accaparées ces dernières années par les sprinteurs. Connu également sous le nom de Grand Prix de Francfort, la course, programmée en septembre en 2021 en raison de la pandémie de Covid, retrouve pour sa 61e édition sa date habituelle du 1er mai.

Philipsen sera attendu par les adversaires qu'il avait battus l'an dernier, notamment le local John Degenkolb (DSM), vainqueur en 2011 et toujours parmi les favoris sur ses routes d'entraînement, et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), quadruple vainqueur de l'épreuve.

Le tenant Philipsen contre l'habitué Kristoff

Le Belge est toutefois en confiance cette année, après déjà trois victoires au sprint (une étape du Tour de Turquie, et deux de l'UAE Tour). Kristoff, à 34 ans, a de solides arguments sur une course qu'il affectionne particulièrement, pour l'avoir gagnée quatre fois dont trois consécutivement (2016, 2017, 2018). Il a pris la troisième place, battu au sprint à chaque fois, lors des deux dernières éditions (2019 et 2021).

Son coéquipier l'Erythréen Biniam Girmay, vainqueur de Gand-Wevelgem , l'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe) ou encore l'Italien Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech) comptent aussi parmi les candidats au podium. Girmay (22 ans) effectue ainsi son retour à la compétition, après un mois de break. Il espère être en jambes lors du Giro (6-29 mai).

Il faudra à tous les prétendants au sprint ne rien lâcher dans les huit ascensions de cette course de 183,9 km tracée dans les monts du Taunus. Le "Mammolshain", dernière difficulté située à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, est une côte de 2,3 km à 8,3%, que les coureurs graviront à quatre reprises.

