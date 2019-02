Etoile de Bessèges - 1ère étape : Coquard s'impose devant Modolo

Première course et première victoire de la saison pour Bryan Coquard. Au terme de la première étape de l’Etoile de Bessèges longue de 145,3 km entre Bellegarde et Beaucaire (Gard), le Français a devancé au sprint l'Italien Sacha Modolo (EF Education First) et le Français Pierre Barbier (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole).

Grâce à cette victoire, Coquard sera au départ de la deuxième étape, entre Saint Geniès de Malgoirès et La Calmette (158 km), avec le maillot corail de leader.