Eurosport Race : Ackermann revient dans le top 20, Valverde vainqueur final

Qu'est-ce que l'Eurosport Race ?

Etabli à l'instar de son homologue du tennis, l'Eurosport Race se base uniquement sur les résultats de la saison en cours, et prend en compte absolument toutes les courses professionnelles du calendrier. Ces dernières sont réparties en huit catégories selon leur prestige, leur importance ou encore leur ancienneté qui accordent plus ou moins de points. Au total, 10245 points sont décernés sur l'ensemble de la saison pour le classement général de l’ensemble des courses par étapes et 8672 sur les courses d’un jour, Mondiaux compris.

Le classement du 22 octobre 2018

C’est la fin de saison ! Ce week-end a eu lieu la dernière course de la saison 2018 de cyclisme et l’Eurosport Race prend donc fin pour cette année. En tête depuis les championnats du monde, Alejandro Valverde (Movistar) en devient donc le premier vainqueur officiel avec un total de 4047 points. L’Espagnol est accompagné sur le podium final par le Britannique de la Michelton-Scott Simon Yates (3528 pts) et le Slovaque de la Bora-Hansgrohe Peter Sagan (3493 pts). Un trio qui n’est pas sur la route cette semaine, au contraire de Pascal Ackermann.

Le sprinteur de la Bora-Hansgrohe n’était qu’à 68 points du top 20 dimanche dernier et il a su profiter de sa participation au Tour de Guangxi pour s’y refaire in extremis une place. Vainqueur d’une étape, souvent placé (cinq fois sur six dans le top 4), 2e du classement par points, l’Allemand a accumulé 158 points sur les routes chinoises. Plus que suffisant pour revenir dans le top 20 avec une 17e place (1528 pts).

Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), vainqueur de la 2e étape du Guangxi TourGetty Images

Un objectif dont rêvait également Dylan Groenewegen (23e, 1329 pts) mais le sprinteur de la Lotto NL-Jumbo, vainqueur d’une étape, n’a pas réussi la razzia nécessaire sur une épreuve remportée par Gianni Moscon (Sky). Mais la remontée de la semaine est bien venue de la dernière classique de la saison. En s’imposant sur le Tour du Japon (1.HC, catégorie 6), sa 2e victoire de l’année, Robert Power (Michelton-Scott) s’est offert les 180 points et une belle remontée (+ 117) pour finir à une jolie 119e place (365 pts). Loin toutefois de celles opérées par ces plus proches poursuivants...

Robert Power (Michelton-Scott), lors du Tour de Lombardie 2018Getty Images

Le Top 20 :

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 4047 = 2 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3528 = 3 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3493 = 4 Elia Viviani Quick-Step Floors Italie 3131 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2991 = 6 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2761 = 7 Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo Slovénie 2375 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2263 = 9 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 = 10 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 1950 = 11 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1935 = 12 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1864 = 13 Greg Van Avermaet BMC Belgique 1741 = 14 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1740 = 15 Michael Matthews Sunweb Australie 1720 = 16 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1565 = 17 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1528 + 5 18 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1473 - 1 19 Niki Terpstra Quick-Step Floors Pays-Bas 1450 - 1 20 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1442 - 1

La "grande première" de la semaine : Gianni Moscon (Sky)

Souvent qualifié de bad-boy du peloton, Gianni Moscon n’en reste pas moins un coureur extrêmement talentueux et très complet. 5e de Paris-Roubaix, 27e de la Vuelta ou encore 3e du Tour de Lombardie l’an passé, le Trentin de 24 ans finit très fort cette fin de saison, à l’image de ses succès récents sur la Coppa Agostini, le Tour de Toscane ou le chrono des championnats d’Italie.

Mais, malgré son talent, Moscon n’avait encore jamais levé les bras en World Tour. C’est désormais chose faite, et plutôt deux fois qu’une. Vainqueur de la 4e étape, l’étape-reine, du Tour de Guangxi, l’Italien en a également profité pour remporter le classement général. Et dire qu’avant septembre, il fallait remonter à août 2016 pour le voir lever les bras. C’était sur le Tour de Norvège (4e étape) et il y avait également remporté le général.

Gianni Moscon (Sky), vainqueur de la 4e étape du Guangxi TourGetty Images

Le top 5 des progressions de la semaine :

+ 988 pour Ivan Santaromita (Nippo Vini-Fantini), 5e de la Japan Cup et passé de 1703e à 715e

+ 351 pour Matti Breschel (EF Education-First), 3e de la Japan Cup et passé de 708e à 357e

+ 324 pour Antawn Tolhoek (Lotto NL-Jumbo), 2e de la Japan Cup et passé de 624e à 300e

+ 297 pour Nicolas Roche (BMC), 4e de la Japan Cup et passé de 699e à 402e

+ 209 pour Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe), 2e du Tour de Guangxi et passé de 387e à 178e

Ivan Santaromita (Nippo Vini-Fantini) et Antawn Tolhoek (Lotto NL-Jumbo), lors des Trois Vallées Varésines 2018Getty Images

Les Français

Dernière semaine compliquée pour les Français. Sans ses deux leaders sur plan national, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) et Romain Bardet (AG2R La Mondiale), les Tricolores comptaient notamment sur Arnaud Démare pour rapporter un dernier succès aux Bleus pour cette saison 2018. Mais le sprinteur de la Groupama-FDJ n’a pu faire mieux que 5e sur la 3e étape du Tour de Quangxi, meilleur résultat tricolore sur cette édition 2018 de l’épreuve chinoise avec celui de Clément Venturini (AG2R La Mondiale) sur la 2e étape. Une déception combinée à la chute de Démare lors de la 5e étape.

Heureusement pour les Français, inexistants sur la Japan Cup (Lebas finit 18e et meilleur Tricolore), il y en a un qui a brillé. Peu attendu au départ malgré sa prometteuse 11e place de l’an dernier, Rémi Cavagna (Quick-Step Floors) a confirmé son potentiel sur le Tour de Guangxi en prenant la 4e place du classement général, devant des Rigoberto Uran (6e) et des Luis Leon Sanchez (8e). Pas si mal à 23 ans…

Rémi Cavagna (Quick-Step Floors), lors de la 2e étape du Tour de Guangxi 2018Getty Images

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), 2761 pts (=)

10. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 1950 pts (=)

12. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1864 pts (=)

14. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1740 pts (=)

44. Christophe Laporte (Cofidis), 887 pts (=)