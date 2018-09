Eurosport Race : Sagan toujours leader, Ackermann poursuit sa remontée

Qu'est-ce que l'Eurosport Race ?

Etabli à l'instar de ses compatriotes du tennis, l'Eurosport Race se base uniquement sur les résultats de la saison en cours, et prend en compte absolument toutes les courses professionnelles du calendrier. Ces dernières sont réparties en huit catégories selon leur prestige, leur importance ou encore leur ancienneté qui accordent plus ou moins de points. Au total, 10245 points sont décernés sur l'ensemble de la saison pour le classement général de l’ensemble des courses par étapes et 8672 sur les courses d’un jour, Mondiaux compris.

Le classement du 2 septembre

La semaine du top 10 de l'Eurosport Race a été assez tranquille. Si beaucoup brillent actuellement sur les routes de la Vuelta (Sagan, Viviani, Valverde ou Yates), cela ne comptera que plus tard. Pour l’heure, sur les dix premiers, seul Aranud Démare a scoré ces sept derniers jours, mais la hiérarchie demeure inchangée, à l’image de Peter Sagan, leader toujours aussi tranquille. Avec 280 points d'avance sur son dauphin, Geraint Thomas (Sky), le Slovaque peut voir venir.

Ce n'est pas le cas des ultimes membres du top 10. Depuis quatre mois, un homme écrase tout sur son chemin dans les sprints. Depuis son succès fin avril sur la dernière étape du Tour de Romandie, Pascal Ackermann est en feu. Vainqueur de huit courses depuis, l'Allemand s'est encore montré intraitable ce week-end en s'offrant la Brussels Classic et le GP de Fourmies. Deux victoires et un cumul de 360 points, qui lui permettent de rentrer dans le top 20 (16e, 1330pts), lui qui ne comptait fin avril que 300 unités. Une performance qui en fait évidemment l'homme fort d'une semaine pauvre en courses (neuf classiques, trois de catégorie 8) et donc en points.

Vidéo - Démare a lancé de trop loin, Ackermann en a profité 01:54

Le Top 20 :

Coureur Equipe Nationalité Points Evolution 1 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3246 = 2 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2991 = 3 Elia Viviani Quick-Step Floors Italie 2686 = 4 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2380 = 5 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2297 = 6 Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo Slovénie 2285 = 7 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 1966 = 8 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 = 9 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 1813 = 10 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1740 = 11 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1535 = 12 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1441 = 13 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1373 = 14 Niki Terpstra Quick-Step Floors Pays-Bas 1360 = 15 Greg Van Avermaet BMC Belgique 1356 = 16 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1330 + 8 17 Michael Valgren Astana Danemark 1258 - 1 18 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1226 - 1 19 Dylan Groenewegen Lotto NL-Jumbo Pays-Bas 1121 - 1 20 Egan Bernal Sky Colombie 1067 - 1

L'équipe "tourne autour" de la semaine : Roompot - Nederlandse Loterij

Huit top 10 cette semaine, deux podiums mais aucun succès. Comme souvent sur les semi-classiques belges, la Roompot - Nederlandse Loterij s'est montrée omniprésente sur le Druivenkoers-Overijse et l'Antwerp Port Epic cette semaine, au point de multiplier les places d'honneurs. Mais la formation néerldandaise a été incapable de la mettre au fond, échouant au mieux à la 2e place (Riesbeek sur le Druivenkoers).

Le top 5 des meilleurs de Continental :

81. Emil Liepins (One Pro Cycling), 406pts

86. Maciej Paterski (Wilbatech 7r Fuji), 385pts

87. Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus), 383pts

94. Cees Bol (SEG Academy), 340pts

98. Aloïs Kankovsky (Elkov-Author), 335pts

Mathieu Van der Poel, le 25 mai 2017.Getty Images

Les Français

Pas de Julian Alaphilippe, toujours meilleur Français, cette semaine et pas de victoire tricolore non plus. Pourtant, les sprinteurs se sont globalement montrés à leur avantage sur la Brussels Classic et sur le GP de Fourmies. Sur l'épreuve belge, ils étaient trois dans le top 10 avec notamment Thomas Boudat (Direct Energie) qui a devancé Florian Sénéchal (Quick Step-Floors) pour la 3e place.

Le podium, Arnaud Démare visait beaucoup mieux sur les deux épreuves. Gêné par une chute dans le sprint de la course bruxelloise, le Picard de la Groupama-FDJ voulait prendre sa revanche sur l'épreuve française mais il n'a rien pu faire face à Ackermann (2e). Les deux sprinteurs de la Cofidis, Christophe Laporte (5e) et Hugo Hofstetter (8e), ont, eux, fini à des places d'honneur. Des résultats corrects mais pas suffisants pour permettre aux Français d'avoir un cinquième élement dans le top 50.

Thomas Boudat (Direct Energie), 3e de la Brussels Classic derrière le champion d'Allemagne Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe)Getty Images

Les Français du top 50 :

4. Julian Alaphilippe (Quick Step-Floors), 2380pts

10. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1740pts

18. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1234pts

38. Christophe Laporte (Cofidis), 767pts

Les courses de la semaine :

Tour de Grande-Bretagne (catégorie 6, huit étapes)

100pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (4pts pour le 10e) et les 3 premiers des classements annexes (10, 5 et 1) marquent des points ainsi que les 3 premiers de chaque étape (50, 25 et 10)

Tour of Xingtai (catégorie 8, trois étapes)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20).

Tour de la Région du Frioul (catégorie 8, trois étapes)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20).

Tour of South-Bohemia (catégorie 8, cinq étapes)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20).

Grand Prix de Québec (catégorie 4)

400pts pour le vainqueur

Les quinze premiers du général (20pts pour le dixième, 1pt pour le quinzième) marquent des points.

Grand Prix de Montréal (catégorie 4)

400pts pour le vainqueur

Les quinze premiers du général (20pts pour le dixième, 1pt pour le quinzième) marquent des points.

Tour du Doubs (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2pts pour le 10e)

Chrono Chapenois (catégorie 8)

75 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5 pts pour le 5e).