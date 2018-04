Eurosport Race : Valverde reste le patron, Terpstra et Gilbert à la fête

Qu'est-ce que l'Eurosport Race ?

Etabli à l'instar de ses compatriotes du tennis, l'Eurosport Race se base uniquement sur les résultats de la saison en cours, et prend en compte absolument toutes les courses professionnelles du calendrier. Ces dernières sont réparties en huit catégories selon leur prestige, leur importance ou encore leur ancienneté qui accordent plus ou moins de points. Au total, 10245 points sont décernés sur l'ensemble de la saison pour le classement général de l’ensemble des courses par étapes et 8672 sur les courses d’un jour, Mondiaux compris.

Le classement au 2 avril

La période a beau être aux Flandriennes, c'est bien un Ardennais qui règne sur le cyclisme mondial actuellement. Leader de l'Eurosport Race depuis la semaine dernière, Alejandro Valverde (1569 pts) n'en finit plus de s'imposer avec un neuvième succès cette semaine, sur le Grand Prix Miguel Indurain. Et dire qu'il n'a pris "que" la 11e place d'A Travers la Flandre mercredi…

Auteur d'un début de saison tonitruant, l'Espagnol de la Movistar s'est constitué un joli matelas d'avance avant la dernière semaine de Flandriennes de la saison. Son dauphin, Niki Terpstra (1130 pts), est pointé cette semaine à plus de 400 points !

Autant dire que le Murcien a de bonnes chances de garder son fauteuil de leader une semaine supplémentaire. Pourtant, le Néerlandais de la Quick Step-Floors a fait fort ce dimanche en remportant le Tour des Flandres, le deuxième monument de sa carrière après Paris-Roubaix 2014.

Absent du Ronde, son coéquipier Elia Viviani profite lui de la contre-performance de Peter Sagan (946 pts) pour conserver sa place sur le podium sans avoir scoré de la semaine (toujours 1026 pts). Le reste du top 10 est globalement inchangé même si Philippe Gilbert (Quick Step-Floors, 645 pts) éjecte Arnaud Démare (635 pts) du top 10 grâce à sa 3e palce sur le Ronde.

Vidéo - Intouchable, Alejandro Valverde signe sa 9e victoire de la saison 02:28

Le Top 20

1 – Alejandro Valverde (Movistar), avec 1569pts (=)

2 – Niki Terpstra (Quick Step-Floors), avec 1130pts (+10)

3 – Elia Viviani (Quick Step-Floors), avec 1026pts (-1)

4 – Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), avec 946pts (-1)

5 – Michal Kwiatkowski (Sky), avec 815pts (-1)

6 – Marc Soler (Movistar), avec 790pts (=)

7 – Caleb Ewan (Michelton-Scott), avec 780pts (-2)

8 – Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), avec 745pts (=)

9 – Simon Yates (Michelton-Scott), avec 695pts (-2)

10 – Philippe Gilbert (Quick Step-Floors), avec 645pts (+5)

11 – Arnaud Démare (Groupama-FDJ), avec 635pts (-1)

12 – Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), avec 630pts (-3)

13 – Daryl Impey (Michelton-Scott), avec 575pts (-2)

14 – Michael Valgren (Astana), avec 553pts (+3)

15 – Tim Wellens (Lotto-Soudal), avec 505pts (-2)

16 – Mads Pedersen (Trek-Segafredo), avec 505pts (+215)

17 – Dylan Groenewegen (Lotto NL-Jumbo), avec 461pts (-3)

18 – Romain Bardet (AG2R La Mondiale), avec 411pts (-2)

19 – Luis Leon Sanchez (Astana), avec 395pts (-1)

20 - Nairo Quintana (Movistar), 390pts (-1)

La surprise : Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Il était déjà candidat à ce titre honorifique avant le Tour des Flandres, dimanche, mais sa 2e place sur le Ronde vient couronner le jeune Danois, auteur d'une semaine flandrienne très solide marquée également par une 5e place sur A Travers la Flandre. Doté d'évidentes qualités en contre-la-montre, Pedersen confirme ainsi ses prédispositions pour les courses pavées démontrées en 2016 (vainqueur de Gent-Wevelgem espoir, 8e des Trois Jours de la Panne). Dans une équipe sans véritable leader, le Danois marque son territoire à une semaine de l'Enfer du nord.

Mads Pedersen Getty Images

Les Français

Pas de changement cette semaine du côté des Tricolores. Principale chance française sur les Flandriennes, Arnaud Démare (635 pts) n'a pas particulièrement brillé sur le Tour des Flandres (15e) mais conserve sans aucun souci le fauteuil de leader du classement français. Le coureur de la Groupama-FDJ possède plus de 200 points d'avance sur son dauphin Romain Bardet (AG2R La Mondiale), qui n'a pas couru cette semaine.

Malgré de nouvelles places d'honneur (8e de la Route Adélie, 3e de la Roue Tourangelle), Hugo Hofstetter (Cofidis) doit se contenter de la 3e place du classement français (378 pts) devant son coéquipier Christophe Laporte, privé de Ronde en raison d'une maladie. Pour le reste, belle remontée de Marc Sarreau (Groupama-FDJ), qui profite de son succès de dimanche sur la Roue Tourangelle pour faire son entrée dans le top 60 (57e, 201 pts).

Arnaud Démare, ici dans la roue de Vincenzo Nibali, a été trop court dans le final.Getty Images

Les Français du Top 50

11. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 635 points (-1)

18. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 411 pts (- 2)

21. Hugo Hofstetter (Cofidis), 378pts pts (+3)

29. Christopher Laporte (Cofidis), 301pts (-4)

33. Jonathan Hivert (Direct Energie) 288 pts (- 5)

38. Lilian Calmejane (Direct Energie) 271 pts (- 5)

46. Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) 230 pts (- 4)

Les courses de la semaine

Tour d'Algérie (catégorie 8, sept étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Tour de Thaïlande (catégorie 7, six étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1) marquent des points ainsi que les 3 premiers de chaque étape (30, 15 et 5)

Tour de Pays Basque (catégorie 4, sept étapes)

500 pts pour le vainqueur final

300 pts pour le 2e

150 pts pour le 3e

Les 15 premiers du général (5 pts pour le 15e) et les 3 premiers des classements annexes (50, 25 et 10) marquent des points ainsi que les 5 premiers (100, 50, 25, 10 et 5) et le porteur du maillot de leader (10 pts) de chaque étape

Circuit de la Sarthe (catégorie 7, quatre étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e), ainsi que les 3 premiers de chaque étape (30, 15 et 5) et des classements annexes (5,3 et 1) marquent des points.

Circuit des Ardennes (catégorie 8, trois étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) ainsi que le vainqueur de chaque étape (20 pts) marquent des points

Scheldeprijs (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

Klasika Primavera (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Paris-Roubaix (catégorie 3)

600 pts pour le vainqueur

400 pts pour le 2e

200 pts pour le 3e

Les 20 premiers marquent des points (50 pts pour le 10e, 1pt pour le 20e)