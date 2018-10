Eurosport Race : Valverde, leader arc-en-ciel

Qu'est-ce que l'Eurosport Race ?

Etabli à l'instar de son homologue du tennis, l'Eurosport Race se base uniquement sur les résultats de la saison en cours, et prend en compte absolument toutes les courses professionnelles du calendrier. Ces dernières sont réparties en huit catégories selon leur prestige, leur importance ou encore leur ancienneté qui accordent plus ou moins de points. Au total, 10245 points sont décernés sur l'ensemble de la saison pour le classement général de l’ensemble des courses par étapes et 8672 sur les courses d’un jour, Mondiaux compris.

Le classement du 30 septembre

Cette fois, il le tient son titre mondial ! Passé si souvent à côté de l'or, Alejandro Valverde s'est enfin paré du plus beau des métaux ce dimanche lors des Mondiaux d'Innsbruck. L'Espagnol, auteur d'une course parfaite, a décroché son plus beau succès de la saison, "le plus beau de sa carrière" selon ses dires. Très régulier comme toujours en 2018, le coureur de la Movistar est cette fois allé décrocher la victoire et les 700 points qui vont avec. Suffisant pour retrouver la tête de l'Eurosport Race, près de trois mois après l'avoir quittée.

Vidéo - Sagan battu, les Bleus inspirés, Valverde royal : les moments-clés de la course 02:16

Car ses adversaires directs n'ont, eux, pas brillé, loin de là. Pourtant favori, Simon Yates (Michelton-Scott) est passé au travers alors que Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a très vite compris qu'il lui serait impossible de conserver son titre. Les voilà désormais repoussés respectivement à 399 et 438 points de l'Espagnol, bien parti pour remporter la première édition de l'Eurosport Race, qui se conclura dans trois semaines, après la Japan Cup.

Mais l'Espagnol n'est pas le seul coureur à avoir profité des Mondiaux. Dans le jeu sur le contre-la-montre (2e) et la course en ligne (4e), Tom Dumoulin a été l'un des grands protagonistes de ces championnats du monde et aussi l'un des plus frustrés. Ses performances permettent toutefois au Néerlandais de grimper de deux rangs (8e) pour passer devant Froome et Kwiatkowski. Si les Français se sont très actifs, la remontée de la semaine est à mettre à l'actif de Rohann Dennis. L'Australien de la BMC, déjà vainqueur de deux étapes sur la Vuelta, a décroché l'or en Autriche sur le chrono et profite des 400 points glanés pour remonter aux portes du top 20 (21e, + 18).

Vidéo - Dennis : "Ca fait tellement de temps que j'attends ça, c'est un rêve devenu réalité" 01:57

Le Top 20 :

Place Coureur Equipe Nationalité Points Evolution 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 3927 + 2 2 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3528 - 1 3 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3493 - 1 4 Elia Viviani Quick-Step Floors Italie 3131 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2991 = 6 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2761 = 7 Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo Slovénie 2345 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2263 + 2 9 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 - 1 10 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1935 - 1 11 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1844 + 9 12 Greg Van Avermaet BMC Belgique 1741 - 1 13 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1740 - 1 14 Michael Matthews Sunweb Australie 1720 - 1 15 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1475 - 1 16 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1442 - 1 17 Michael Valgren Astana Danemark 1438 + 1 18 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1373 - 2 19 Niki Terpstra Quick-Step Floors Pays-Bas 1360 - 2 20 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1330 - 1

La confirmation d'un prodige : Remco Evenepoel

Etant junior, il n'a pas encore sa place dans l'Eurosport Race. Mais il devrait y en avoir une dès l'an prochain (il sera chez Quick-Step Floors) et l'on ne pouvait décemment évoquer les Mondiaux sans parler du Belge. Auteur d'une année exceptionnelle (Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Reybrouck Classic, Course de la Paix + deux étapes, Trophée centre Morbihan + une étape, GP Patton + 2 étapes (sur 2), Aubekl-Thimister Stavelot + une étape, Giro della Lunigiana + 3 étapes), ce surdoué de 18 ans à la trajectoire complètement folle a signé cette semaine son troisième doublé de l'année.

Vidéo - Remco Evenepoel, l'ex-footeux qui va affoler le cyclisme mondial 02:11

Champion de Belgique juniors du chrono et en ligne en mai, il a remis ça lors des championnats d'Europe en juillet, en gagnant la course en ligne avec plus de 9 minutes d'avance. Cette fois, il a été plus sobre mais la sanction a été la même avec un titre en chrono (+1'24'' sur son dauphin) et en ligne (+1'25''). Personne n'avait encore réussi à gagner les deux titres chez les messieurs, encore moins la même année ! Et dire qu'il ne s'est mis au vélo qu'en janvier 2017…

Vidéo - Malgré une chute, Evenepoel n'a fait qu'une bouchée de la concurrence : sa victoire en vidéo 02:30

Le classement du top 5 des Mondiaux Espoirs :

1. Marc Hirschi (Developpement Sunweb), 347e avec 115pts

2. Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal), 309e avec 134pts

3. Jaako Hanninen (EC Saint-Étienne Loire), 506e avec 75pts

4. Gino Mäder (IAM-Excelsior), 1023e avec 20pts

5. Mark Padun (Bahrain-Merida), 357e avec 110pts

Vidéo - Hirschi, le monde après l'Europe 01:20

Les Français

C'est une bien belle semaine pour le clan tricolore. On pourrait bien sûr évoquer la prometteuse 5e place du jeune (22 ans) Rémy Rochas (Delko Marseille Provence KTM) sur le Tour d'Almaty (remporté par Davide Villela) mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit la performance française de la semaine. Car, sur les Mondiaux, les Tricolores se sont montrés à leur avantage. Mais pas forcément celui que l'on attendait.

Favori annoncé des Mondiaux et meilleur Français sur les classiques cette saison (vainqueur de la Flèche et de la Clasica), Julian Alaphilippe a coincé dans le dernier tour à Innsbruck et a dû se contenter de la 8e place et de 90 points. Largement suffisant pour conserver un leadership national qui n'était même pas menaçable. Mais son dauphin n'est plus Arnaud Démare, qui n'a pas couru cette semaine, mais Romain Bardet.

Vidéo - Bardet : "J'ai fait le maximum" 01:21

Impressionnant sur les routes autrichiennes, le grimpeur d'AG2R La Mondiale n'a rien pu faire face à Valverde dans la quête du titre mais le Français a décroché une superbe médaille d'argent. Treize ans après la dernière breloque tricolore, décroché à Madrid par Geslin… derrière Valverde. Avec ces 550 points, le voilà qui s'offre une belle remontée (+ 9) jusqu'aux portes du top 10 (11e). A noter également la belle 9e place de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), qui gratte 80 points à l'occasion, pour rentrer dans le top 30 (29e).

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), 2761 pts

11. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1844 pts

13. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1740 pts

29. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 1040 pts

44. Christophe Laporte (Cofidis), 837 pts

Thibaut Pinot au coeur du peloton lors des Mondiaux sur route.Getty Images

Les courses de la semaine :

Tour of Iran (catégorie 7, six étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1) marquent des points ainsi que les 3 premiers de chaque étape (30, 15 et 5).

Münsterland Giro (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

Tour d'Emilie (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

GP Bruno Beghelli (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

Paris-Tours (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

Binche-Chimay-Binche (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Paris-Bourges (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Tour de Vendée (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points