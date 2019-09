Eurosport Ranking : Alaphilippe reste leader, Vanmarcke et Benoot se réveillent

Le classement du 1er septembre

De retour à la compétition cette semaine à l'occasion du Tour d'Allemagne, Julian Alaphilippe n'y a pas brillé mais le Tricolore n'avait aucun point à défendre. Du coup, le Français de la Deceuninck-Quick Step conserve toujours aussi largement la tête de l'Eurosport Ranking, avec 1225 points d'avance sur Egan Bernal (Team INEOS) et 1337 sur Alejandro Valverde (Movistar). Engagé à Plouay sur la Bretagne Classic-Ouest France mais loin du compte (69e), Elia Viviani a quant à lui raté l'occasion de dépasser l'Espagnol. Le seul changement du top 10 concerne Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), vainqueur d'étape sur son tour national et qui dépasse ainsi Simon Yates (Mitchelton-Scott) pour s'emparer de la 9e place.

Vainqueur de la Bretagne Classic-Ouest France l'an passé, Olivier Naesen (AG2R La Mondiale) n'a pas connu pareille réussite cette semaine et perd ainsi 400 points. De quoi faire chuter le Belge de sept places et sauver sa place dans le top 20 de justesse (19e). Cette "contre-performance" profite avant tout à Greg Van Avermaet (CCC Team), 6e de l'épreuve et qui gagne deux places pour se retrouver 12e, juste devant Michael Matthews (Sunweb), 14e de la classique bretonne mais 4e l'an passé. Même remontée pour Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), vainqueur d'étape sur le Tour d'Allemagne et désormais 17e de l'Eurosport Ranking. Mais les trois hommes de la semaine se situent bien plus loin.

Vidéo - Ackerman absent, Kristoff royal : le sprint en vidéo 01:38

Moribond depuis de longs mois, Sep Vanmarcke (EF Education-First) a levé les bras pour la première fois depuis février en remportant ce dimanche la Bretagne Classic-Ouest France, son premier succès sur une classique depuis le GP Impanis-van Petegem… en septembre 2013 ! Une victoire qui lui assure aussi 400 points et lui offre un retour dans le top 100 (73e), que connait également Niccolo Bonifazio (Tortal Direct Energie, 86e), auteur d'une remontée de 48 places grâce à ses deux succès en 48 heures sur l'Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke et le GP Jef Scherens. Piégé par Vanmarcke mais tout de même 2e de la Bretagne Classic-Ouest France, Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) retrouve lui un top 50 (46e) qu'il avait quitté il y a quelques semaines.

Le Top 20 de l'Eurosport Ranking :

Classement Nom Equipe Nationalité Points Evolution 1 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 4115 = 2 Egan Bernal Team INEOS Colombie 2890 = 3 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2778 = 4 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 2696 = 5 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2641 = 6 Jakob Fuglsang Astana Danemark 2474 = 7 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 2286 = 8 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 2269 = 9 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 2128 + 1 10 Simon Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 2128 - 1 11 Caleb Ewan Lotto-Soudal Australie 2046 = 12 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1734 + 2 13 Michael Matthews Sunweb Australie 1633 = 14 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1594 + 1 15 Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Pays-Bas 1529 + 1 16 Richard Carapaz Movistar Equateur 1522 + 1 17 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1507 + 2 18 Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Italie 1446 = 19 Oliver Naesen AG2R La Mondiale Belgique 1450 - 7 20 Adam Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 1420 =

La "fin de malédiction" de la semaine : Sep Vanmarcke

Cador des classiques, notamment flandriennes, depuis près de dix ans, Sep Vanmarcke a pourtant souvent été raillé pour son incapacité à gagner. Il faut dire que le Belge d'EF Education First n'avait jusqu'à cette semaine remporté que l'Het Nieuwsblad 2012, le GP Impanis-Van Petegem 2013 et … c'est tout ! Pourtant, il n'a cessé depuis de multiplier les bons résultats. Depuis sa dernière victoire sur une classique en 2013, le Belge de 31 ans avait cumulé 23 tops 10 sur des classiques World Tour ! Une malédiction à laquelle il a enfin mis fin en remportant ce dimanche la Bretagne Classic-Ouest France, en costaud et en solitaire.

Vidéo - Plus fort dans le dernier kilomètre, Vanmarcke s'offre la victoire en solitaire 03:00

Le top 5 des remontées de la semaine :

+ 118 places (+ 400 pts) pour Sep Vanmarcke (EF Education First, 630 pts), de 191e à 73e

+ 62 places (+ 125 pts) pour Jack Haig (Mitechleton-Scott, 366 pts), de 183e à 121e

+ 48 places (+ 195 pts) pour Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie, 525 pts), de 134e à 86e

+ 27 places (+ 260 pts) pour Tiesj Benoot (Lotto-Soudal, 860 pts), de 73e à 46e

+ 25 places (+ 173 pts) pour Christophe Laporte (Cofidis, 624 pts), de 100e à 75e

Le top 5 des dégringolades de la semaine :

- 197 places (- 75 pts) pour Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin, 75 pts), de 293e à 490e

- 49 places (- 160 pts) pour Michael Valgren (Dimension Data, 300 pts), de 98e à 147e

- 49 places (- 130 pts) pour Matej Mohoric (Bahrain-Merida, 290 pts), de 102e à 151e

- 16 places (- 235 pts) pour Arnaud Demare (Groupama-FDJ, 800 pts), de 33e à 49e

- 5 places (- 90 pts) pour Nils Politt (Katusha-Alpecin, 777 pts), de 46e à 51e

Arnaud Demare (Groupama FDJ) - Tour d'Italie 2019Getty Images

Les Français

Pas de changement pour les Tricolores du top 30. Seul Julian Alaphilippe a couru, sans marquer ni perdre de points, et le puncheur de la Deceuninck-Quick Step reste leader de l'Eurosport Ranking. Derrière lui, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ, 8e) conserve sa place tandis que Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), malgré la perte de ses huit unités du Tour d'Allemagne 2018, grime d'un rang pour monter à la 22e place. En revanche, la semaine a été difficile pour Arnaud Démare. Incapable de briller sur une Bretagne Classic-Ouest France qui se sera jouée entre puncheurs, le Français de la Groupoama-FDJ perd également ses 235 points engrangés l'an dernier sur le Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine et qu'il n'a pas défendus. Du coup, il chute de 16 places et sauve de justesse sa présence dans le top 50e (49e).

Mais un sprinteur français peut en cacher un autre. Un an après le festival Démare, c'est cette fois Christophe Laporte qui a largement dominé l'épreuve néo-aquitaine. Le coureur de la Cofidis a remporté le général et trois étapes, dont le chrono, pour glaner 173 points. De quoi sécuriser sa place dans le top 100 (75e). Deuxième de l'épreuve, Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale, 117e du Ranking) a, lui, marqué ses premiers points depuis la Route d'Occitanie en juin. Son coéquipier cherbourgeois Benoit Cosnefroy (78e de l'Eurosport Ranking), a connu un été plus faste (3 victoires) et a encore montré ses qualités en prenant une place d'honneur sur la Bretagne Classic-Ouest France (7e) devant un autre Tricolore, Florian Senechal (Deceuninck-Quick Step, 90e), qui a pris la 9e place de l'épreuve.

Christophe Laporte (Cofidis)Getty Images

Les Français du top 50 :

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 4115 pts (=)

8. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 2269 pts (=)

22. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1291 pts (+ 1)

49. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 800 pts (- 16)

50. Bryan Coquard (Vital-Concept B&B Hotels), 784 pts (=)

Le top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Martin Toft Madsen (BHS - Almeborg-Bornholm), 130 de ses 335 points

Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), 360 de ses 2128 points

Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 90 de ses 800 points

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), 90 de ses 748 points

Thomas Boudat (Total Direct Energie), 75 de ses 399 points

Pascal Ackermann bei der Rad-EMGetty Images

Le calendrier de la semaine :

Brussels Classic (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

GP de Fourmies (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

Antwerp Port Epic / Sels Trophy (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

GP Velo Erciyes (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Hafjell TT (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Lillehammer GP (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Gylne Gutuer (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Chrono Champenois (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Tour of Xingtai (catégorie 8)

60 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Tour du Frioul-Vénétie Julienne (catégorie 8)

60 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Tour de Hokkaido (catégorie 8)

60 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Tour d'Anatolie Centrale (catégorie 8)

60 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points