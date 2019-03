Eurosport Ranking : Grande première dans le top 10 pour Van Avermaet

Le classement du 3 mars

Comme depuis le début de la saison 2018, Alejandro Valverde est toujours un leader assez solide en tête de l’Eurosport Ranking. Mais, à force de "sous-performer" par rapport à l’an dernier, l’Espagnol voit son dauphin Peter Sagan se rapprocher de plus en plus. Deuxième de l’UAE Tour, le coureur de la Movistar perd donc 88 unités par rapport à son succès de l’année passée (alors Tour d’Abu Dhabi) mais conserve tout de même 185 points d’avance sur le Slovaque et 309 unités sur le Britannique de la Michelton-Scott, Simon Yates. Vainqueur de l’épreuve émiratie devant Valverde, Primoz Roglic a lui fortement réduit l’écart avec le 6e, Julian Alaphilippe. De plus de 500 points, l’avance du Français a fondu à 142 unités puisque le Tricolore a aussi perdu le bénéfice de sa 4e place à Abu Dhabi l'an passé.

Primoz Roglic vainqueur du UAE Tour 2019Getty Images

Mais cette semaine a surtout été marqué par les toutes premières classiques belges du calendrier. Et qui dit courses belges dit souvent mouvements du côté des Flandriens. Le premier vainqueur de celles-ci est sans nul doute Greg Van Avermaet. Le champion olympique de la CCC, deuxième de l’Het Nieuwsblad, en profite pour gagner trois places et faire pour la première fois son entrée dans le top 10 (10e). Egalement brillants ce week-end, Tim Wellens (Lotto-Soudal, + 1) passe 17e et Niki Terpstra (Direct Energie, + 3) retrouve un top 20 (20e) qu’a brutalement quitté Michael Valgren (Dimension Data, 32e).

Et il faudra encore compter cette saison sur la Deceuninck-Quick Step sur les courses d’un jour. Impressionnante sur ce week-end de rentrée belge, la formation de Patrick Lefevere a remporté non seulement l’Het Nieuwsblad mais aussi Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Une domination collective qui permet d’ailleurs aux deux vainqueurs de s’offrir une belle remontée puisque Zdenek Stybar gagne 38 places et fait son entrée dans top 50 (38e) alors que Bob Jungels grimpe de 9 rangs (35e). Vainqueur de son côté sur l’UAE Tour, Fernando Gaviria remonte lui de 11 places (34e). Comme quoi, la Deceuninck-Quicks Step est vraiment partout.

Podium / Owain Doull of Great Britain and Team Sky / Bob Jungels of Luxembourg and Team Deceuninck-QuickStep / Niki Terpstra of The Netherlands and Team Direct Energie / Celebration / Donkey mascot / during the 71st Kuurne-Brussel-Kuurne 2019 a 201,1km raGetty Images

Le Top 20 de l'Eurosport Ranking :

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 3832 = 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3647 = 3 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3523 = 4 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 3061 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2861 = 6 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 2779 = 7 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2637 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2310 = 9 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 2086 = 10 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1986 + 3 11 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1953 - 1 12 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1839 -1 13 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1718 + 1 14 Michael Matthews Sunweb Australie 1715 + 1 15 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1668 + 1 16 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1620 - 3 17 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1606 + 1 18 Niki Terpstra Direct Energie Pays-Bas 1505 + 3 19 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1446 - 2 20 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1411 - 1

La "pépite" de la semaine : Biniyam Ghirmay

On l’avait découvert il y a quelques semaines lorsqu’il avait créé la surprise sur la 3e étape de la Tropicale Amissa Bongo en dominant au sprint de solides sprinteurs comme André Greipel (Arkéa-Samsic), Niccolo Bonifazio (Direct Energie) ou encore Youcef Reguigui. Mais Biniyam Ghirmay n’aura pas mis longtemps à confirmer ses qualités. Forcément plus attendu sur un Tour du Rwanda moins relevé, l’Erythréen de 18 ans (né en avril 2000 !) a encore impressionné en remportant la 4e étape, pourtant loin d’être la plus adapté pour un soi-disant sprinteur avec trois cols de 1re catégorie à plus de 2000m d’altitude. Cela ne l’a pas empêché de s’imposé au sein d’un groupe d’une dizaine de coureurs et devant de solides références au niveau pro comme Joseph Areruya, vainqueur de l’Amissa Bongo en 2018, ou Daniel Turek, 4e du GP de Lugano 2017.

Le top 5 des remontées de la semaine :

+ 666 places (+ 155 pts) pour Merhawi Kudus (Astana, 179 pts), de 904e à 238e

+ 414 places (+ 60 pts) pour Robinson Chalapud (Medellin, 115 pts), de 773e à 359e

+ 295 places (+ 75 pts) pour Owain Doull (Sky, 130 pts), de 617e à 322e

+ 116 places (+ 80 pts) pour David Gaudu (Groupama-FDJ, 210 pts), de 321e à 205e

+ 67 places (+ 65 pts) pour Dusan Rajovic (Adria Mobil, 230 pts), de 256e à 189e

David Gaudu (Groupama-FDJ) derrière Primoz Roglic (Jumbo-Visma), lors de l'ascension du Jebel Hafeel sur l'UAE Tour 2019.Getty Images

Le top 5 des dégringolades de la semaine :

- 1315 places (- 268 pts) pour Łukasz Wiśniowski (CCC, 0 pt), de 164e à 1479e

- 971 places (- 80 pts) pour Samuel Mugisha (DimensionData for Qhubeka, 0 pt), de 477e à 1448e

- 329 places (- 75 pts) pour Jhonatan Narvaez (Sky, 46 pts), de 344e à 673e

- 289 places (- 57pts) pour Phil Bauhaus (Bahrain-Merida, 43 pts), de 399e à 688e

- 184 places (- 60 pts) pour Pim Ligthart (Direct Energie, 75 pts), de 314e à 500e

Les Français

Si Julian Alaphilippe a vu Primoz Roglic grandement se rapprocher, le puncheur de la Deceuninck-Quick Step reste un solide leader au niveau national. Il est toujours secondé par Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) alors que Romain Bardet (AG2R La Mondiale), auteur d’un week-end ardécho-drômois (4e et 7e) un peu moins bon (1er et 8e) qu’en 2018, conserve sa troisième place, Toujours quatrième, Arnaud Démare a cependant fortement reculé au niveau mondial avec son forfait sur le week-end belge, sortant du top 15 (de 12e à 16e).

Malgré le forfait de son sprinteur en Belgique, la Groupama-FDJ a vécu une vraie belle semaine grâce à ses jeunes. Deuxième de la Classique d’Ardèche et de la Drôme Classic, qui ont vu les Tricolores briguer 13 des 20 places du top 10, Valentin Madouas s’est offert une remontée de 41 places pour entrer dans le top 100 (99e). De son côté, David Gaudu (Groupama-FDJ) a réussi ses trois premiers top 3 en World Tour, sur deux étapes puis au général à l’occasion de l’UAE Tour (3e). Devant de solides grimpeurs comme Buchmann, Dumoulin ou Dan Martin, rien que ça.

A noter la belle 6e place sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne (seul top 10 français du week-end belge) de Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step). Enfin, malgré sa victoire sur la classique de l’Ardèche, Lilian Calmejane (Direct Energie) perd 40 points et recule de 23 places (151e).

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)Getty Images

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 2854 pts (=)

9. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 2086 pts (=)

12. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1897 pts (- 1)

16. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1745 pts (- 4)

46. Christophe Laporte (Cofidis), 886 pts (- 4)

Les courses de la semaine :

Tour of Good Hope (catégorie 8, cinq étapes)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Tour du Chili (catégorie 8, cinq étapes)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Tour de Rhodes (catégorie 8, trois étapes)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Strade Bianche (catégorie 4)

400 pts pour le vainqueur

260 pts pour le deuxième

125 pts pour le troisième

Les 15 premiers marquant des points (25 pts pour le 10e, 1 pt pour le 15e)

GP Industria & Artigianato (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (4 pts pour le 10e)

Le Samyn (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2 pts pour le 10e)

GP Jean-Pierre Monséré (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2 pts pour le 10e)

Trojej Umag (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

GP Velo Alanya (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

Trofej Porec (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

GP Justiniano Hotels (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

GP de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

Rabobank Dorpenomloop Rucphen (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

Le Top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Pierre Barbier (Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole), 60 de ses 65 points

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), 400 de ses 890 points

André Looij (Taiyuan Miogee), 100 de ses 203 points

Damien Gaudin (Direct Energie), 50 de ses 160 points