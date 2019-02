Eurosport Ranking : Pinot grignote, Astana gloutonne

Le classement du 17 février

A Murcie, les années passent, les courses évoluent mais pas le tableau des vainqueurs. Comme l’an passé lorsque l’épreuve se disputait sur une seule journée, les deux meilleurs Murciens du peloton ont brillé puisque Luis Leon Sanchez (Astana) a remporté le Tour de Murcie devant Alejandro Valverde. Le coureur de la Movistar en profite pour inscrire 57 pts (3 de moins que l’an passé) et conserve toujours largement la tête de l’Eurosport Ranking devant Peter Sagan (3647 pts) et Simon Yates (3473 pts), qui n’ont pas couru cette semaine.

Luis Leon Sanchez (Astana), vainqueur du Tour de Murcie 2019 devant le champion du monde Alejandro Valverde (Movistar) et son coéquipier chez Astana, Pello BilbaoGetty Images

Si lui non plus n’était pas sur les routes, Elia Viviani s’affiche en revanche comme l’un des grands perdants de la semaine. Incroyable l’an passé au Tour de Dubaï (deux étapes, le général et le maillot vert), l’Italien de la Deceuninck-Quick Step perd le bénéfice de ses 220 pts avec la disparition de l’épreuve, qui a fusionné avec le Tour d’Abou Dabi. Il reste certes 4e (3026 pts) mais voit désormais dans son rétroviseur Geraint Thomas (5e, 2981 pts) et surtout son équipier Julian Alapahilippe (6e, 2854 pts), intenable en ce début de saison. Plus loin, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) profite de sa belle semaine provençale (4e du Tour de Provence) pour passer devant Christopher Froome au 9e rang. Le seul mouvement du top 10.

Vainqueur ce dimanche de la Clasica de Almeria, Pascal Ackermann est le grand gagnant de la semaine dans le top 30 puisqu’avec ces 180 points, il gagne deux places (16e, 1688pts) et passe même devant Miguel Angel Lopez (Astana, 1671 pts), pourtant vainqueur du Colombia 2.1. Mais le Colombien a laissé échapper la victoire dans la dernière étape et cela lui coûte une place. Deuxième du général et meilleur grimpeur, son compatriote de la Sky, Ivan Sosa, grimpe lui de sept places (64e, 584 pts). Une remontée bien moins spectaculaire que celle de Marcel Kittel (Katusha-Alpecin, + 19), lui aussi dauphin cette semaine, d’Ackermann à Almeria. Vainqueur en Espagne l’an dernier, Caleb Ewan chute lui de neuf places et sort du top 40 (41e, 884pts).

Vidéo - Ackermann a résisté à Kittel jusqu'au bout 01:43

Le Top 20 :

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 3920 = 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3647 = 3 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3473 = 4 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 3026 = 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2981 = 6 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 2854 = 7 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2315 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2263 = 9 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 1976 + 1 10 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1957 - 1 11 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1925 = 12 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1836 = 13 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1771 = 14 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1720 = 15 Michael Matthews Sunweb Australie 1705 = 16 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1688 + 2 17 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1671 - 1 18 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1528 - 1 19 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1449 = 20 Michael Valgren Dimension Data Danemark 1438 =

L’exploit de la semaine : Et un, et deux, et trois… Viva Astana !

Décidément, l’équipe kazakhe est en pleine forme en ce début de saison. Déjà vainqueur du Tour de Valence avec Ion Izagirre (plus Bilbao 3e) il y a sept jours, Astana a cette fois signé le grand chelem en s’offrant le classement général des trois courses par étapes de la semaine. Miguel Angel Lopez a remporté le Colombia 2.1 (avec Contreras 10e) tandis que Gorka Izagirre s’est imposé pour 0"13 sur le Tour de Provence. Un succès qui permet à l’Espagnol de gagner 17 places (81e, 500 pts). Mais le chef d’œuvre kazakh restera le Tour de Murcie, gagné par Luis Leon Sanchez tandis que ses équipiers prenaient les 3e, 5e et 6e places du général. Le tout en gagnant les deux étapes (Bilbao puis Sanchez) et en faisant le triplé sur la première.

Gorka Izagirre (Astana), vainqueur du Tour de Provence 2019Getty Images

Le Top 5 des remontées de la semaine (dans le top 1000) :

+ 445 places (+ 180pts) pour Simone Velasco (Neri Sottoli-Selle Italia, 234 pts), de 633e à 188e

+ 288 places (+ 80pts) pour Francisco Mancebo (Matrix Powertag, 140 pts), de 585e à 297e

+ 244 places (+ 75pts) pour Matteo Sobrero (DimensionData for Qhubeka, 140 pts), de 540e à 296e

+ 95 places (+ 8pts) pour Sjoerd van Ginneken (Roompot-Charles, 33 pts), de 874e à 779e

+ 43 places (+ 30pts) pour Nicola Bagioli (Nippo Vini-Fantini, 176 pts), de 285e à 242e

Le top 5 des dégringolades de la semaine (dans le top 1000 du 10 février) :

-1399 places (-180pts) pour Moreno Moser (Nippo Vini-Fantini, 0 pt), de 139e à 1638e

-851 places (-33pts) pour Dayer Quintana (Neri Sottoli-Selle Italia, 0 pt), de 778e à 1629e

-768 places (-40pts) pour Nathan Van Hooydonck (CCC, 0 pt) de 701e à 1469e

-378 places (- 75pts) pour Matteo Busato (Androni-Giocatolli, 35 ts), de 365e à 743e

-241 places (-50pts) pour Mark Cavendish (Dimension Data, 51 pts), de 392e à 633e

Les Français

Petit à petit, les cadors tricolores font leur rentrée. Et force est de constater qu’ils se montrent de suite, à l’image de Julian Alaphilippe, vainqueur d’étape sur le Colombia 2.1, déjà son troisième succès de la saison. Egalement 7e du général et vainqueur du classement par points, le puncheur de Deceuninck-Quick Step fait donc encore mieux que l’an passé et s’offre 28 points supplémentaires. Plus que suffisant pour conforter son statut de meilleur Tricolore, même si Thibaut Pinot n’est plus que trois rangs derrière.Quatrième du Tour de Provence, le grimpeur de la Groupama-FDJ a profité d’un décevant Colombia 2.1 de la part du Britannique pour dépasser Christopher Froome. Le voilà bien ancré dans le top 10 (9e, 1976 pts).

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à l'attaque sur le Tour de Provence, devant Gorka Izagirre (Astana) et Simon Clarke (EF Education First)Getty Images

Mais globalement, la plupart des Français ont été performants cette semaine, à l’image d’un Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), 3e du Tour de Provence devant Pinot donc mais aussi ses coéquipiers à la Groupama-FDJ, Rudy Molard (5e) et David Gaudu (6e). Moins attendus sur les classiques, les Tricolores ont tout de même répondu présent en second rideau, avec la 5e place de Nans Peters (AG2R La Mondiale) au Trofeo Laigueglia et la 6e de Thomas Boudat (Direct Energie) à la Clasica de Almeria. Malgré ce beau résultat d’ensemble, on notera la perte de deux places (-70pts) de Christophe Laporte (Cofidis), absent des routes cette semaine mais qui reste malgré tout dans le top 40.

Les Français du Top 5 :

6. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 2854 pts (=)

9. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 1976 pts (+ 1)

12. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1836 pts (=)

14. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1720 pts (=)

40. Christophe Laporte (Cofidis), 886 pts (- 2)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), vainqueur de la 5e étape du Colombia 2.1Getty Images

Les courses de la semaine :

Tour d’Oman (six étapes, catégorie 6)

100 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (4 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (50, 25 et 10) et les 3 premiers des classements annexes (10, 5 et 1).

Tour d’Algarve (cinq étapes, catégorie 6)

100 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (4 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (50, 25 et 10) et les 3 premiers des classements annexes (10, 5 et 1).

Tour d’Andalousie (cinq étapes, catégorie 6)

100 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (4 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (50, 25 et 10) et les 3 premiers des classements annexes (10, 5 et 1).

Tour du Haut-Var (trois étapes, catégorie 7)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Tour d’Antalya (quatre étapes, catégorie 8)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

GP Slovenian Istra (catégorie 8)

65pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

Le top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Awet Habtom (Polartec-Kometa), l’ensemble de ses 15 points

Mark Cavendish (Dimension Data), 25 de ses 51 points

Jonathan Hivert (Direct Energie), 145 de ses 377 points

Alexey Lutsenko (Astana), 125 de ses 408 points