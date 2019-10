Le classement du 13 octobre

Les semaines se suivent et Primoz Roglic continue d’engranger les points. Vainqueur du Tour d’Emilie et des Trois Vallées Varésines avant de caler un peu (7e) sur le Tour de Lombardie, le Slovène de la Jumbo-Visma a encore creusé l’écart avec la concurrence. Avec 4803 points, il compte désormais 1009 unités d’avance sur son dauphin Julian Alaphilippe (Deceuinck-Quick Step). Vainqueur du Gran Piemonte, 3e du Tour de Lombardie et 6e de Milan-Turin, Egan Bernal (Team INEOS) se rapproche lui fortement du Français mais reste à la troisième place.

Egan Bernal - IneosGetty Images

Si le top 10 a globalement peu bougé, ce n’est pas le cas d’Alejandro Valverde. Assez décevant sur les classiques italiennes de fin de saison en 2018, l’Espagnol a cette fois été au rendez-vous, sans toutefois gagner (2e de la Lombardie, de Milan-Turin et du GP Beghelli, 5e du Tour d’Emilie). Suffisant cependant pour gagner cinq places et retrouver le top 5, juste derrière Jakob Fuglsang (Astana), 4e de la Lombardie. Vainqueur à Côme de son premier Monument à 32 ans, Bauke Mollema est le grand gagnant de la semaine. Le Néerlandais de la Trek-Segafredo gagne pas moins de 32 places pour remonter aux portes du top 20 (24e, 1250 pts). Vainqueur de Milan-Turin et 5e du Lombardie, Michael Woods (EF Education-First) fait lui son entrée dans le top 50 (46e) au prix d’un gain de 27 places.

Longtemps dans le top 10 de l’Eurosport Ranking, encore 11e la semaine dernière, Thibaut Pinot est le grand perdant de la semaine. Auteur d’une fin de saison énorme l’an passé (vainqueur en Lombardie et de Milan-Turin, 2e des Trois Vallées Varésines), le Français n’a défendu aucun de ses 910 points de 2018 et chute ainsi à la 43e place. Battu par le grimpeur de la Groupama-FDJ sur la Lombardie il y a un an, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a souffert cette saison (55e) et perd 15 places (34e). Ces deux sorties du top 20 profitent à deux coureurs qui n’ont pourtant pas brillé cette semaine, le Colombien de la Movistar Nairo Quintana (19e, + 3) et le Belge de la Lotto-Soudal Tim Wellens (20e, + 1).

Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde au départ des Trois vallées varésinesGetty Images

Le Top 20 de l’Eurosport Ranking :

Classement Nom Equipe Nationalité Points Evolution 1 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 4803 = 2 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 3794 = 3 Egan Bernal Team INEOS Colombie 3314 = 4 Jakob Fuglsang Astana Danemark 2872 = 5 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2421 + 5 6 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 2347 = 7 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 2309 - 2 8 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 2278 - 1 9 Caleb Ewan Lotto-Soudal Australie 2151 - 1 10 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1979 - 1 11 Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Pays-Bas 1779 + 3 12 Matteo Trentin Mitchelton-Scott Italie 1725 = 13 Mathieu Van der Poel Corendon-Circus Pays-Bas 1713 = 14 Sam Bennett Bora-Hansgrohe Irlande 1648 + 1 15 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1644 + 1 16 Adam Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 1637 + 4 17 Tadej Pogacar UAE Team Emirates Slovénie 1533 = 18 Richard Carapaz Movistar Equateur 1507 = 19 Nairo Quintana Movistar Colombie 1401 + 3 20 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1312 + 1

"L’inconnu" de la semaine : Onur Balkan (Salcano Sakarya BB Team)

Chaque saison, le circuit continental nous livre des coureurs méconnus qui multiplie les victoires. Onur Balkan est de ceux-là. Le Turc de 23 ans, qui effectue sa 5e saison élite, a remporté au cours de ces deux semaines la Fatih Sultan Mehmet Edirne Race (classique 1.2). De quoi compter désormais douze victoires en 2019, le troisième meilleur total derrière les 15 de Dylan Gronewegen (Jumbo-Visma) et les 13 de Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et Primoz Roglic (Jumbio-Visma).

Bien sûr, contrairement à eux, Balkan n’a lui gagné que des courses .2. Appartenant à une formation continentale, il n’a disputé que trois courses à un niveau supérieur, dont le Tour de Turquie. Mais, celui qui compte déjà 28 succès avait remporté en 2018 une étape du Tour du Qinghai Lake, épreuve du plus haut niveau continental. Le Turc pourrait rendre de fiers services aux formations de Continental pro en manque de succès. Après tout, avec ses 12 victoires, Onur Balkan est 55e et compte 730 points à l’Eurosport Ranking. Parmi les coureurs de Conti Pro, seuls Bryan Coquard (Vital Concept B&B Hotels, 47e) et Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus, 13e) font mieux…

Onur Balkan (Salcano) sur le Tour de Turquie 2019 avec le maillot de l'équipe nationaleGetty Images

Le top 5 des remontées de la semaine :

+ 125 places (+ 210 pts) pour Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy, 418 pts), de 233e à 108e

+ 36 places (+ 165 pts) pour Jack Haig (Mitchelton-Scott, 531 pts), de 122e à 86e

+ 35 places (+ 120 pts) pour Ivan Sosa (Team INEOS, 466 pts), de 130e à 95e

+ 32 places (+ 535 pts) pour Bauke Mollema (Trek-Segafredo, 1250 pts), de 56e à 24e

+ 28 places (+ 200 pts) pour Marc Sarreau (Groupama-FDJ, 772 pts), de 79e à 51e

Le top 5 des dégringolades de la semaine :

- 134 places (- 180 pts) pour Soren Kragh Andersen (Sunweb, 179 pts), de 126e à 260e

- 66 places (- 140 pts) pour Valentin Madouas (Groupama-FDJ, 260 pts), de 108e à 174e

- 55 places (- 255 pts) pour Rigoberto Uran (EF Education First, 355 pts), de 71e à 126e

- 34 places (- 140 pts) pour Max Walscheid (Sunweb, 382 pts), de 86e à 120e

- 32 places (- 910 pts) pour Thibaut Pinot (Groupama-FDJ, 872 pts), de 11e à 43e

Les Français

Absent des classiques italiennes où il avait tant brillé en 2018, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) est sorti du top 20 (43e) de l’Eurosport Ranking dont Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserve malgré tout la 2e place. De son côté, Valentin Madouas a perdu plus de soixante places en délaissant Paris-Bourges (1er en 2018) et Paris-Tours (5e) pour des classiques italiennes où il n’a pas existé. Heureusement, les autres coureurs Français ont largement tenu leur rang. A commencer par les Groupama-FDJ, à l’image de David Gaudu. Le Breton de 23 ans, leader sur les classiques italiennes en l’absence de Pinot, a répondu présent (4e du Beghelli et 5e de Milan-Turin) avant de prendre la 11e place du Lombardie, juste derrière son équipier Rudy Molard (10e).

David Gaudu (Groupama-FDJ) à l'attaque sur Milan-Turin, devant Michael Woods (EF Education-First) et Alejandro Valverde (Movistar)Getty Images

Malgré la malchance qui a frappé ses équipiers, Arnaud Démare a aussi signé un bon résultat, sur Paris-Tours (4e). Mais le Français de la semaine est incontestablement Marc Sarreau. Le natif de Vierzon s’est offert Paris-Bourges et surtout le Tour de Vendée, au nez et à la barbe de Christophe Laporte et Bryan Coquard, excusez du peu. De quoi se rapprocher fortement du top 50 et opérer une des remontées de la semaine.

Vidéo - Tour de Vendée : La victoire de Marc Sarreau 03:03

Mais la Groupama-FDJ n’est pas la seule à avoir brillé ces deux dernières semaines. Pierre Latour (9e du Lombardie et 7e du Tour d’Emilie), Nans Peters (3e du Gran Piemonte) et le prometteur Clément Champoussin (9e du Gran Piemonte) ont ainsi montré les couleurs d’AG2R La Mondiale sur les classiques italiennes. De son côté, Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) a confirmé ses dispositions pour les courses de fin de saison (2e de l’Eurométropole, 7e de Binche-Chimay-Binche) alors que Pierre Rolland (Vital Concept - B&B Hotels) a de nouveau montré le bout de son nez (7e de la Cro Race, 20e du Lombardie). Et on aurait presque envie de rajouter la 2e place de Champoussin sur le Lombardie Espoirs et la victoire d’Alexys Brunel sur Paris-Tours Espoirs…

Vidéo - Effroyable chute d'Hodeg et surprise Allegaert : revivez l'arrivée mouvementée du Tour Eurométropole 02:42

Les Français du top 50 :

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 3794 pts (=)

39. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 900 pts (+ 5)

43. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 872 pts (- 32)

47. Bryan Coquard (Vital-Concept B&B Hotels), 812 pts (- 1)

Le top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre ces deux prochaines semaines :

Robert Power (Sunweb), 180 de ses 203 points

Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), 100 de ses 141 points

Boris Vallée (Wanty-Groupe Gobert), 118 de ses 179 points

Gianni Moscon (Team INEOS), 268 de ses 533 points

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), 185 de ses 1047 points

Gianni Moscon - Tour de Guangxi 2018Getty Images

Le calendrier des deux semaines à venir :

Gree-Tour de Guangxi (catégorie 5, six étapes)

200 pts pour le vainqueur

Les dix premiers du général (8 pts pour le 10e) et les 3 premiers des classements annexes (15, 8 et 3) marquent des points, comme les 3 premiers (60, 35 et 15) de chaque étape.

Tour of Taihu Lake (catégorie 7, sept étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1)

Tour of Peninsula (catégorie 8, cinq étapes)

60 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) du général et chaque vainqueur d'étape (20) marquent des points

Grand Prix Chantal Biya (catégorie 8, cinq étapes)

60 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) du général et chaque vainqueur d'étape (20) marquent des points

Japan Cup (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

Chrono des Nations (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points