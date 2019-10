Le classement du 27 octobre

On se rappellera donc que Primoz Roglic aura été le premier vainqueur annuel de l’Eurosport Ranking. Le Slovène de la Jumbo-Visma, encore 3e du chrono des Nations dimanche dernier, termine la saison 2019 avec 4853 points, soit plus de mille unités d’avance sur son dauphin, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), pourtant longtemps leader. De son côté, Egan Bernal (Team INEOS) complète le podium. Un seul changement est à noter dans le top 10 avec la remontée de Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). L’Allemand, vainqueur de deux étapes sur le Tour de Guangxi, réussit ainsi un meilleur bilan qu’en 2018 et grimpe à la 6e place de l’Eurosport Ranking.

Régulièrement placé (quatre fois 3e) mais jamais vainqueur en Chine, Mateo Trentin (Mitchelton-Scott) se consolera en gagnant deux places. Le voici désormais à la 11e place, devant Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) et un Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), qui aura reculé de deux rangs en perdant le bénéfice de ses 68 points acquis en 2018 sur le Tour de Guangxi. Mais le grand vainqueur du top 20 est sans nul doute Bauke Mollema. Le Néerlandais de la Trek-Segafredo, auteur d’une grosse remontée il y a deux semaines après son succès sur le Tour de Lombardie, a encore gagné dimanche dernier à l’occasion de la Japan Cup. Une victoire qui lui permet d’engranger 180 points et de faire son entrée dans le top 20 (19e), au détriment de Tim Wellens (Lotto-Soudal).

Bauke Mollema (Trek-Segafredo), vainqueur de la Japan Cup 2019Getty Images

Vainqueur de son côté du classement général (plus une étape) du Tour de Guangxi, Enric Mac (Deceuninck-Quick Step) a remporté à cette occasion ses premières victoires de la saison, lui qui vivait jusqu’alors un exercice plus que compliqué. Ce succès de dernière minute lui permet de réintégrer de justesse le top 100 (77e) au terme d’une remontée de 58 places. Son dauphin en Chine, Daniel Felipe Martinez, aura lui gagné 80 places. Le Colombien d’EF Education-First conclura donc la saison 2019 au 121e rang, juste devant Filippo Ganna (Team INEOS), 2e du chrono des Nations.

Le Top 50 de l’Eurosport Ranking :

Place Nom Equipe Nationalité Points Evolution 1 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 4853 = 2 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 3794 = 3 Egan Bernal Team INEOS Colombie 3314 = 4 Jakob Fuglsang Astana Danemark 2872 = 5 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2421 = 6 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 2360 + 2 7 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 2347 - 1 8 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 2309 - 1 9 Caleb Ewan Lotto-Soudal Australie 2151 = 10 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1979 = 11 Matteo Trentin Mitchelton-Scott Italie 1733 + 1 12 Mathieu van der Poel Corendon-Circus Pays-Bas 1713 + 1 13 Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Pays-Bas 1701 - 2 14 Sam Bennett Bora-Hansgrohe Irlande 1648 = 15 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1644 = 16 Adam Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 1637 = 17 Tadej Pogacar UAE Team Emirates Slovénie 1533 = 18 Richard Carapaz Movistar Equateur 1507 = 19 Bauke Mollema Trek-Segafredo Pays-Bas 1430 + 5 20 Nairo Quintana Movistar Colombie 1401 - 1 21 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1312 - 1 22 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1299 - 1 23 Olivier Naesen AG2R La Mondiale Belgique 1291 - 1 24 Emmanuel Buchmann Bora-Hansgrohe Allemagne 1255 = 25 Michael Matthews Sunweb Australie 1233 = 26 Maximilian Schachmann Bora-Hansgrohe Allemagne 1153 = 27 Alexey Lutsenko Astana Kazakhstan 1130 = 28 Zdenek Stybar Deceuninck-Quick Step République Tchèque 1126 = 29 Philippe Gilbert Deceuninck-Quick Step Belgique 1122 = 30 Wout Van Aert Jumbo-Visma Belgique 1075 = 31 Mike Teunissen Jumbo-Visma Pays-Bas 1053 = 32 Diego Ulissi UAE Team Emirates Italie 1044 + 1 33 Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Italie 1032 + 1 34 Geraint Thomas Team INEOS Grande-Bretagne 986 + 1 35 Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Belgique 961 + 1 36 Rohan Dennis Bahrain-Merida Australie 958 + 1 37 Ion Izagirre Astana Espagne 944 + 1 38 Michael Woods EF Education-First Canada 910 + 8 39 Fernando Gaviria UAE Team Emirates Colombie 906 + 11 40 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 900 - 1 41 Daryl Impey Mitchelton-Scott Afrique du Sud 882 - 1 42 Tiesj Benoot Lotto-Soudal Belgique 880 - 1 43 Mikel Landa Movistar Espagne 877 - 1 44 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 872 - 1 45 Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step Pays-Bas 867 - 13 46 Alberto Bettiol EF Education-First Italie 830 - 2 47 Mads Pedersen Trek-Segafredo Danemark 821 - 2 48 Bryan Coquard Vital-Concept-B&B Hotels France 812 - 1 49 Sonny Colbrelli Bahrain-Merida Italie 798 - 1 50 Steven Kruijswijk Jumbo-Visma Pays-Bas 791 - 1

Vidéo - "Alaphilippe-Pinot à la Planche des Belles Filles, c’est l’image de l’année" 06:09

Le "revenant" de la semaine : Diego Rosa (Team INEOS)

Qui se souvient encore du dernier podium en World Tour réalisé par Diego Rosa ? C’était certes sur un Monument mais il faut de la mémoire pour s’en souvenir tant cela date. C’était à l’occasion du Tour de Lombardie 2016, que l’Italien était passé tout proche de remporter avant de s’incliner au sprint face à Esteban Chaves. Depuis, le Piémontais a peiné à enchainer les bons résultats jusqu’à connaitre un exercice 2019 transparent. Sa 3e place au classement de la montagne du Tour de Romandie a longtemps été son résultat le plus positif, c’est dire. Mais le coureur d’INEOS – furur coureur d’Arkéa-Samsic – a retrouvé des couleurs en fin de saison. Déjà 2e du Memorial Marco Pantani fin septembre, l’Italien a accroché une belle 3e place sur le Tour de Guangxi, prenant la même place sur l’étape-reine. Deux podiums qui lui permettent de sauver sa saison mais pas son classement à l’Eurosport Ranking (274e).

Diego Rosa (Team INEOS) sur le Tour de Guangxi 2019Getty Images

Le top 5 des remontées de la semaine :

+ 111 places (+ 100 pts) pour Jos Van Emden (Jumbo-Visma, 264 pts), de 286e à 175e

+ 80 places (+ 155 pts) pour Daniel Felipe Martinez (EF Education-First, 372 pts), de 201e à 121e

+ 58 places (+ 270 pts) pour Enric Mas (Deceuninck-Quick Step, 589 pts), de 135e à 77e

+ 23 places (+ 60 pts) pour Filippo Ganna (Team INEOS, 372 pts), de 145e à 122e

+ 11 places (+ 123 pts) pour Fernando Gaviria (UAE Team Emirates, 906 pts), de 50e à 39e

Le top 5 des dégringolades de la semaine :

- 86 places (- 268 pts) pour Gianni Moscon (Team INEOS, 265 pts), de 85e à 171e

- 37 places (- 60 pts) pour Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step, 264 pts), de 137e à 174e

- 15 places (- 110 pts) pour Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe, 555 pts), de 66e à 81e

- 13 places (- 180 pts) pour Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step, 867 pts), de 32e à 45e

- 13 places (- 45 pts) pour Max Walscheid (Sunweb, 337 pts), de 120e à 133e

Fabio Jakobsen, La Vuelta a España 2019, 4ª etapaGetty Images

Les Français

La fin d’année 2019 des Tricolores est un peu terne avec trois de ses leaders principaux (Alaphilippe, Pinot et Bardet) ayant vite mis un terme à leur saison. Et c’est du coup ailleurs que nos regards se tournent. A commencer par Rémi Cavagna, qui défendait sur le Tour de Guangxi sa 4e place de l’an passé. Mais le Tricolore a travaillé pour Enric Mac, vainqueur final, et ainsi manqué le top 10 de peu (11e). De quoi le faire sortir du top 150 (174e) de l’Eurosport Ranking.

Du coup, il n’y a que trois Français qui ont marqué des points au cours de ces deux semaines. Quelque peu décevant au classement général (18e), Guillaume Martin (Want-Gobert Cycling) s’est consolé en prenant la 2e place du classement de la montagne du Tour de Guangxi. De quoi marquer 8 points et gagner une place (75e). Les autres Tricolores qui se sont illustrés sont inconnus du grand public. A 33 ans, Thomas Lebas (Kinan Cycling) a fini de belle manière sa saison asiato-océanique en prenant la 8e place du Tour of Peninsular, grâce à sa 2e place au sommet de Cameron Highlands lors de la 4e étape. Enfin, on notera aussi la 5e place d’Alexandre Join (Auvergne Rhône-Alpes) sur le Grand Prix Chantal Biya.