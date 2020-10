L'habituel enchaînement, abandon sur le Tour de France et rebond sur la Vuelta ? Très peu pour Egan Bernal. Selon des informations de Cyclingnews , le Colombien (Ineos Grenadiers) ne devrait pas recourir en 2020. Blessé au dos sur le Critérium du Dauphiné et diminué sur le Tour de France, le Colombien aurait décidé de se concentrer sur sa récupération avant de repartir de l'avant en 2021.

Cette fin de saison pour Bernal signifierait donc qu'Ineos se présenterait sur le Tour d'Espagne (18 octobre-8 Novembre, en direct sur Eurosport) avec un duo de leader : Chris Froome et Richard Carapaz. Le premier devait disputer le Tour de France mais sa forme du mois d'août avait été jugée insuffisante par Dave Brailsford, le manager britannique. Le second devait lui défendre son titre sur le Giro avant d'être rapatrié sur le Tour où il a fait forte impression.

Défaite sur le Tour, très mal partie sur le Giro où Geraint Thomas a abandonné et où Tao Geoghegan Hart est déjà à deux minutes des principaux candidats à la victoire finale, Ineos cherchera à réagir sur le dernier Grand Tour de l'année. Depuis 2011 et le premier succès sur un Grand Tour (rétroactivement grâce à Chris Froome), Sky (devenue Ineos) s'est ratée une seule fois : en 2014, l'équipe britannique n'avait remporté aucune course de trois semaines. Froome et Carapaz savent ce qu'ils doivent faire pour redorer un blason bien écorné cette année.