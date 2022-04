Marta Cavalli fait coup double. Dix jours après l'Amstel Gold Race Ladies, l'Italienne a remporté mercredi la Flèche Wallonne Femmes. A 24 ans, Cavalli a pris une nouvelle dimension et haussé le statut de son équipe française FDJ Nouvelle-Aquitaine pour laquelle elle court depuis l'an dernier. Dans un exercice très spécifique, l'Italienne a dominé la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, deuxième pour la troisième fois au sommet du Mur. Une autre Néerlandaise, Demi Vollering, a pris la troisième place à 10 secondes.

Cavalli a attendu les 50 derniers mètres pour surpasser van Vleuten. "Le Mur de Huy est tellement raide qu'il faut rester calme et savoir attendre", a-t-elle expliqué ensuite. "A la fin, il y a un petit replat pour le sprint, il faut garder quelques forces pour faire la différence après un effort aussi important". Vingt ans après Fabiana Luperini, l'Italienne a fait retentir l'hymne de son pays souvent entendu depuis le début de la saison. Elisa Balsamo, championne du monde en titre, a gagné trois courses du circuit WorldTour féminin et Elisa Longo Borghini (6e mercredi) a remporté samedi dernier Paris-Roubaix.

Ce n'est pas facile de battre Annemieke

"C'est une très grande satisfaction. Ce n'est pas facile de battre Annemieke (van Vleuten), tout le monde sait à quel point elle est forte", s'est réjouie Cavalli avant de rendre hommage à ses coéquipières ("on s'est beaucoup parlé pendant la course, elles m'ont bien protégée") et au staff de sa formation ("pour avoir un matériel au top").

La course, longue de 133,4 kilomètres et comportant pour la première une triple ascension du Mur de Huy, s'est jouée dans la dernière montée après une première sélection d'une dizaine de coureuses dans l'avant-dernière côte (Cherave). Mais van Vleuten, qui a grimpé en tête la quasi-totalité du Mur, a échoué à remporter l'une des courses qui manque à son très riche palmarès.

