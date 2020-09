Imbattable Anna van der Breggen (Boels). La championne du monde a prolongé sa série sur la Flèche Wallonne féminine en s'imposant une sixième fois de suite ce mercredi. La Néerlandaise, sur un nuage depuis un mois, a lancé le sprint en côte sur le mythique mur de Huy à une centaine de mètres de la ligne pour devancer la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) et une autre Néerlandaise, Demi Vollering (Parkhotel) après 124 km de course. Elle devient la seule détentrice du record de succès sur l'épreuve avec un de plus que sa compatriote Marianne Vos (5).

"C'était sans doute la plus serrée de toutes mes victoires, a soufflé la porteuse du maillot arc-en-ciel. J'ai attendu les cent derniers mètres pour donner tout ce qu'il restait et chercher la victoire". Après son doublé aux Mondiaux - contre-la-montre et course en ligne --, van der Breggen poursuit sa domination insensée depuis fin août : sacrée championne des Pays-Bas, elle a enchaîné avec un titre européen en chrono puis un couronnement sur le Giro féminin.

La Néerlandaise fait donc figure d'ultra favorite pour Liège-Bastogne-Liège dimanche. Une course qu'elle a déjà remportée deux fois (2017 et 2018). "Je sens que je suis un petit peu fatiguée, a toutefois lâché van der Breggen. La priorité est de bien récupérer". Face à elle dimanche, elle retrouvera sa compatriote et tenante du titre, Annemiek van Vleuten, qui a fait l'impasse sur la Flèche pour mieux défendre ses chances à Liège. Malgré sa fracture du poignet il y a deux semaines sur le Giro, elle a obtenu l'argent au Mondial dimanche.

Le classement de la Flèche Wallonne féminine disputée entre Huy et Huy mercredi :

1. Anna van der Breggen (NED/Boels) les 124 km en 3H17:28 (moyenne: 37,7 km/h)

2. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN/FDJ) à 02 sec.

3. Demi Vollering (NED/PKH) 06.

4. Lizzie Deignan (GBR/TRE) 11.

5. Elisa Longo Borghini (ITA/TRE) 11.

6. Ashleigh Moolman (KSA/CCC) 11.

7. Mikayla Harvey (NZL/PKA) 11.

8. Liane Lippert (GER/SUN) 18.

9. Marianne Vos (NED/CCC) 22.

10. Katarzyna Niewiadoma (POL/CAN) 25.

