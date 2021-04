Cyclisme

Flèche wallonne : Comparaison vidéo des trois victoires de Julian Alaphilippe (2018, 2019, 2021)

FLÈCHE WALLONNE - Julian Alaphilippe a gagné la course en 2018, 2019 et 2021, soit lors de ses trois dernières participations. Sa troisième victoire, ce mercredi au sommet du Mur de Huy, se démarque des autres. Challengé par Primoz Roglic, le champion du monde a parcouru les 450 ultimes mètres à un rythme beaucoup plus élevé que lors de ses deux premiers succès. La preuve avec cette comparaison.

00:01:33, il y a une heure