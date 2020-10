Ce dimanche, sans crier gare, Gand-Wevelgem a peut-être sonné le crépuscule d'un des plus grands coureurs du XXIe siècle. A l'issue de la course, Mark Cavendish, en larmes, n'a pu lâcher qu'une seule phrase au micro de la chaîne italienne Sporza : " C'est peut-être la dernière course de ma carrière " En fin de contrat chez Bahrain-McLaren, le sprinter britannique s'alignait sur la dernière course de sa saison et il n'a aucune garantie pour l'avenir.