Cyclisme

Jamais reprise au sprint, et vainqueure à Gand-Wevelgem : l'arrivée de Vos en vidéo

GAND-WEVELGEM - La Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo) a remporté la classique Gand-Wevelgem, en s'imposant au sprint devant la Belge Lisa Kopecky et l'Allemande Lisa Brennauer, dimanche. Il s'agit de le 232e victoire de la carrière de Vos (33 ans), triple championne du monde sur route (2006, 2012 et 2013) et championne olympique en 2012. Voici la vidéo de son arrivée.

00:03:00, il y a 2 heures