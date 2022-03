Il était sorti de sa boîte pour surprendre son monde. Philippe Gaumont avait réussi un coup de maître sur Gand-Wevelgem en ce 8 avril 1997. Au bout d’une course animée, "La Gomme" avait jailli pour s’imposer au sprint devant Andreï Tchmil et Johan Capiot et offrir une première victoire prestigieuse à la jeune équipe Cofidis. Le Français avait succédé à Jacques Anquetil (1964) et Bernard Hinault (1977) pour mettre un terme à 20 ans de disette tricolore sur la course flandrienne. Près de vingt-cinq ans plus tard, la France a peut-être fini d’attendre le successeur de Gaumont.

Les Bleus ont parfois tourné autour, mais sans jamais atteindre l’objectif. Cela ne s’était vraiment pas joué à grand-chose pour Arnaud Démare, devancé d’un boyau pour l’Allemand John Degenkolb en 2014, puis troisième en 2018. Ou pour Florian Sénéchal, deuxième derrière un Mads Pedersen impérial dans le sprint final en 2020. Avoir déjà été sur le podium est une bonne raison pour le coureur de la Groupama FDJ et celui de la Quick-Step Alpha-Vinyl de croire en leurs chances de victoire. Ils en ont d’autres. Et ils ne sont pas les seuls à porter les espoirs de voir un Français lever les bras dimanche à Wevelgem. Quatre noms se détachent pour offrir au cyclisme tricolore une première victoire depuis un quart de siècle.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Pourquoi il peut viser la victoire

Il est dans une forme étincelante et dans une équipe taillée pour dominer la course. Elle croit toujours plus en Laporte depuis son entame de saison ultra-offensive sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, où il avait été repris à 100 m de l'arrivée avant de terminer 8e. Vainqueur d’étape la semaine suivante sur Paris-Nice, le Français arrivera en pleine confiance sur Gand-Wevelgem après une nouvelle performance brillante vendredi sur l’E3 Classic, dont il a pris la deuxième place après une arrivée main dans la main avec son équipier Wout van Aert. Le tracé, sans grande difficulté dans les 25 derniers kilomètres, se prête bien à ses qualités de vitesse en cas d’arrivée au sprint. Sa 4e place en 2018 est là pour en témoigner.

Les obstacles qu’il doit surmonter

Dans son cas, il se trouve probablement au sein de sa propre équipe. Van Aert se détache comme le grand favori d’une épreuve que le champion de Belgique a remportée pour la première fois la saison passée. Le Belge arrive non seulement en grande forme dans la foulée de son succès à l’E3, mais aussi avec un état d’esprit revanchard après avoir dû se contenter de la 8e place sur Milan - Sanremo. Laporte reste un lieutenant de premier choix pour van Aert, comme il l’a déjà montré plusieurs fois cette saison. Un scénario qui a des chances de se reproduire sur la route de Wevelgem.

Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl)

Pourquoi il peut viser la victoire

Des meilleurs atouts du cyclisme français sur ce Gand-Wevelgem, c’est peut-être le plus ambitieux. Sénéchal a fait des classiques belges son principal objectif de la saison et sa préparation a été axée pour lui permettre d’arriver à son pic de forme sur les semaines qui viennent. En toute logique pour un coureur qui a signé les meilleures performances de sa carrière sur ce type de course, à l’image de sa 2e place sur l’épreuve en 2020 mais aussi de sa 6e place sur Paris-Roubaix en 2019. Il est aussi l’une des meilleures cartes d’une Quick-Step Alpha Vinyl avide de retrouver la victoire sur une épreuve qui lui échappe depuis 2012.

Les obstacles qu’il doit surmonter

Ce qui fait la force de l’équipe belge fait un peu la faiblesse de Sénéchal. La Quick-Step Alpha Vinyl a beaucoup d'arguments pour être solidement représentée dans le final, avec Kasper Asgreen, Yves Lampaert et Fabio Jakobsen notamment. Il faudra un contexte favorable pour que le Français puisse jouer sa carte. Dans un final qui favorise régulièrement les tactiques d’équipe, la formation belge aura des atouts mais peut-être pas autant qu’une impressionnante Jumbo-Visma en ce début de saison. Elle pourrait subir la loi de son homologue néerlandaise. Et Sénéchal aussi.

Anthony Turgis (TotalEnergies)

Pourquoi il peut viser la victoire

Il ne lui a pas manqué grand-chose pour s’offrir le plus beau succès de sa carrière sur Milan-Sanremo la semaine passée. Deuxième derrière le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Turgis a fini devant tous les autres cadors, de Tadej Pogacar (UAE Emirates) à Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en passant par Wout van Aert (Jumbo-Visma), entre autres. De quoi lui donner les plus grands espoirs sur des classiques belges qui lui réussissent plutôt bien. Le Francilien avait notamment pris la 2e place sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne (2021) et À travers la Flandre (2019), 4e sur le Tour des Flandres en 2020 puis 8e en 2021. Une régularité impressionnante et de solides références qui appellent légitimement un succès.

Les obstacles qu’il doit surmonter

Turgis reste sur une belle 9e place à Gand-Wevelgem l’an dernier. Mais de toutes les classiques belges, ce n’est pas forcément celle qui se prête le mieux à ses qualités, avec encore 25 kilomètres à parcourir au sommet du Kemmelberg, la dernière bosse du tracé. Elle est un peu loin de l’arrivée pour lui permettre de faire la différence, même si Turgis sera bien entouré sur les routes bien plus plates du final au sein d’une équipe TotalEnergies particulièrement solide sur le papier. Et peut-être moins surveillé que son équipier Peter Sagan, triple vainqueur de l’épreuve. Le Français reste également sur une performance honorable mais sans grand relief à l’E3 Classic avec une 13e place. Peut-être aussi pour mieux surprendre à Wevelgem.

Arnaud Démare (Groupama FDJ)

Pourquoi il peut viser la victoire

Déjà parce que c’est une course où il ne lui a vraiment pas manqué grand-chose pour s’imposer en 2014 et 2018. Aussi parce que Démare monte doucement mais sûrement en puissance ces dernières semaines, avec une deuxième place sur une étape de Tirreno-Adriatico, une 10e place sur Milan-Sanremo et une 6e place sur Brugge-De Panne mercredi. Enfin parce que les conditions météorologiques s’annoncent assez bonnes et pourraient favoriser les desseins des sprinters. Globalement, les planètes sont bien alignées pour Démare cette année.

Les obstacles qu’il doit surmonter

Il y aura déjà une question de stratégie. Quand les grosses équipes vont se dévoiler dans le final, il lui faudra être particulièrement inspiré. Démare est évidemment un client dans le cadre d’un sprint, mais sa victoire peut surtout passer par une attitude proactive et une capacité à surprendre des adversaires qui l’auront à l’œil.

"Il doit courir de manière plus libre qu’un van Aert, expliquait notre chroniqueur Nicolas Fritsch par rapport aux ambitions de Démare sur les classiques en générale. Parce qu’à la pédale, il y aura toujours quelqu’un pour le battre, même au sprint. Il ne doit pas hésiter à se lancer, pas en kamikaze, mais pour anticiper la course des gros costauds." Il y aura aussi une question de confiance. Car Démare cherche encore sa première victoire de l'année et n'arrive pas si sûr de sa force. Il lui faut un déclic. Justement, l'occasion est belle...

