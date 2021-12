Ce n'est pas à proprement parler une grande surprise puisque, dès le mois d'octobre, Geraint Thomas avait laissé entendre qu'il avait trouvé un accord avec l'équipe INEOS Grenadiers sur le principe d'une prolongation de contrat. Restait à finaliser l'affaire. C'est chose faite. Lundi, la formation britannique a annoncé que le Gallois s'était engagé pour deux nouvelles saisons.

A 35 ans, le vainqueur du Tour de France 2018 se veut toujours ambitieux. "Je suis super content des dernières années de ma carrière avec Ineos, déclare le Gallois dans un communiqué. Bien sûr je veux continuer à gagner. Mais faire partie d'une équipe qui peut gagner et m'amuser avec certains de mes meilleurs camarades est tout aussi important. Et pour y parvenir, je dois être au meilleur de ma forme."

Ad

Cyclisme Les Ardennaises et la Vuelta pour Evenepoel en 2022 17/12/2021 À 15:24

Les Ardennaises puis le Tour en 2022 ?

"'G' est avec nous depuis le début (NDLR: dès 2010 quand l'équipe INEOS s'appelait encore Sky), souligne le directeur adjoint de l'équipe Ineos, Rod Ellingworth. Il a gagné les plus grandes courses, a encadré des coureurs plus jeunes (...) Nous savons, et il le sait aussi, qu'il y a encore de très bonnes choses à atteindre ensemble. Il a encore soif de succès au plus haut niveau". Geraint Thomas a passé les deux dernières semaines dans un camp de présaison 2022 à Majorque, pour préparer sa 16e saison en tant que professionnel.

Vainqueur du Tour de Romandie, 3e du Tour de Catalogne et du Dauphiné au printemps 2021, Geraint Thomas nourrissait certaines ambitions sur le Tour de France, qu'il avait abordé avec un statu de co-leader aux côtés de Richard Carapaz, Richie Porte et Tao Geoghegan Hart. Mais une chute dès la 3e étape l'avait laissé avec une luxation de l'épaule. Malgré tout, il était allé jusqu'à Paris.

"Bien sûr, j'ai connu une fin de saison difficile après ma chute sur le Tour, mais avant cela, j'étais dans une des meilleures formes de ma vie. Je suis toujours très déterminé à être performant dans les plus grandes courses", a-t-il expliqué lundi au moment de sa prolongation de contrat. En 2022, Geraint Thomas envisage notamment de se fixer comme premier grand objectif dans le calendrier les classiques ardennaises, avant de se concentrer sur le Tour de France à l'été.

De longues minutes pour repartir : Thomas a chuté, coup dur en vue pour INEOS ?

Tour d'Espagne De la montagne et de l'inédit : Le parcours de la Vuelta 2022 dévoilé 16/12/2021 À 20:21