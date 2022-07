Cyclisme

GIRO DONNE - Van Vleuten dans le décor mais Van Vleuten toujours en rose !

GIRO DONNE - Grosse frayeur pour la cycliste néerlandaise dans la descente vers l'arrivée de la 8e étape de ce Tour d'Italie féminin. Annemiek Van Vleuten (Movistar) a mal négocié un virage à 5 km de la ligne d'arrivée avant de chuter dans le bas-côté. Mais plus de peur que de mal pour la leader du classement général qui a pu repartir et remporter la course pour consolidier son maillot rose.

00:00:50, il y a une heure