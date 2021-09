Juan Sebastian Molano (UAE) a de nouveau été le plus costaud au sprint, mercredi à Mondello, près de Palerme, pour remporter la deuxième étape du Tour de Sicile et conforter son maillot de leader après son succès mardi en ouverture. Comme lors de la 1re étape, son équipe a parfaitement maîtrisé le tempo et le Colombien a été emmené dans un fauteuil jusqu'à la ligne où il a devancé les Italiens Filippo Fiorelli (Bardiani) et Matteo Moschetti (Trek).

Il y a eu un travail spectaculaire de l'équipe

Le coureur de 26 ans signe son quatrième succès de l'année après ses deux victoires d'étape lors du Tour de Burgos en août, ayant dû entre-temps abandonner lors du Tour d'Espagne après une chute. "Il y a eu un travail spectaculaire de l'équipe. Nous avons contrôlé à la perfection, s'est félicité le Colombien. Cela fait deux belles victoires et nous avons d'autres objectifs pour remporter le général avec nos grimpeurs."

Les deux dernières étapes s'annoncent plus exigeantes, avec plusieurs difficultés au programme jusqu'à l'arrivée finale au pied de l'Etna vendredi.

