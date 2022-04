Damiano Caruso s'est imposé mercredi à Caltanissetta lors de la 2e étape du Tour de Sicile. Le peloton, arrivé groupé à la flamme rouge, s'est disloqué lors de la rampe finale de 300 mètres menant vers la ligne et l'arrivée s'est jouée au sprint entre cinq coureurs. A ce petit jeu, l'Italien, 34 ans, le mieux placé au général après sa 5e place lors de la 1re étape mardi, s'est imposé en costaud, offrant la deuxième victoire en deux jours à l'équipe nationale d'Italie.

Vincenzo Nibali (Astana), 37 ans, tenant du titre, a dû se contenter de la 2e place, devançant un troisième Italien, Domenico Pozzovivo (Intermarché), 39 ans, et le Français Kenny Elissonde (Trek), 30 ans, tous dans le même temps. Caruso prend le maillot giallorossa de leader que détenait son compatriote et coéquipier Matteo Malucelli. Avant ce final, l'Italien Stefano Gandin, ultime rescapé de la principale échappée du jour, a animé la course en confortant son maillot de meilleur grimpeur lors de la principale difficulté au programme puis en résistant au peloton jusqu'à 8 km de la ligne.

Classement de la 2e étape

1. Damiano Caruso (ITA/ITA) les 152 km en 3 h 45:18, soit 40,479 km/h de moyenne

2. Vincenzo Nibali (ITA/AST) à 0.

3. Domenico Pozzovivo (ITA/INT) m.t.

Classement général après la 2e étape:

1. Damiano Caruso (ITA/ITA) en 8 h 06:44

2. Vincenzo Nibali (ITA/AST) à 4.

3. Domenico Pozzovivo (ITA/INT) 6.

