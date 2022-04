Le plus fort, c'est Damiano Caruso. Sur ses terres, l'Italien a remporté ce vendredi le Tour de Sicile en s'imposant sur la 4e et dernière étape conclue par une ascension sur les pentes de l'Etna. Le Sicilien natif de Ragusa, dans le sud-est de l'île, déjà vainqueur de la 2e étape mercredi, s'est envolé vers la victoire finale dans les trois derniers kilomètres, celui où la pente devenait la plus ardue.

Ad

Giro di Sicilia Miholjevic, inattendu leader à la veille de l'arrivée HIER À 15:06

Les quatre autres coureurs à l'avoir suivi lors de sa première accélération au bas de l'ascension finale de 18 km (à 5,5% de moyenne) sur les pentes du volcan ont peu à peu lâché prise, dont le tenant du titre Vincenzo Nibali. Le "requin" de Messine, qui ne comptait que quatre secondes de retard au général au matin de cette ultime étape, termine finalement 4e sur la ligne, à 17 secondes, également sa place au classement général final.

"C'est incroyable de gagner cette course dans ma région", a réagi Caruso, vainqueur de sa première course à étapes à l'âge de 34 ans.

Giro di Sicilia Miholjevic n’en croit pas ses yeux... mais le bouquet et la tête du général sont bien pour lui HIER À 14:17