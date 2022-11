Il a toujours un temps d’avance. Remco Evenepoel avait annoncé, en octobre dernier, qu’il dévoilerait son choix de participer ou non au Tour d’Italie en janvier. Le prodige de 22 ans a pourtant confirmé sa présence au départ du prochain Giro dès ce mercredi 30 novembre. Le champion du monde en titre a pour cela posté une vidéo, relayée sur les réseaux sociaux de son équipe, Quick-Step Alpha Vinyl.

Evenepoel n’a pas évoqué le Tour de France, dans ce message enregistré depuis l’Italie, où il effectue des reconnaissances. Mais tout porte à croire qu’il faudra attendra au moins 2024 pour le voir à l’œuvre sur la plus grande course du monde, à l’aune de la difficulté de l’enchaînement Giro-Tour. D’autant plus qu’il aura une énorme pression, à l’occasion de sa première Grande Boucle, d’où l’intérêt de l’aborder frais.

