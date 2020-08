La Néerlandaise Anemiek Van Vleuten a été sacrée championne d'Europe de cyclisme sur route, en s'imposant en force devant ses compagnes d'échappée, l'Italienne Elisa Longo Borghini et la Katarzina Niewiadoma, jeudi à Plouay, en Bretagne. Sous le vent et la pluie, l'armada des Pays-Bas a imposé un rythme soutenu à la course au fur et à mesure des huit boucles du circuit breton, distançant de nombreuses coureuses.