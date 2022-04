Cyclisme

Au-dessus du lot, Lorena Wiebes continue sa moisson : l'arrivée du Grand Prix de l'Escaut en vidéo

GRAND PRIX DE L'ESCAUT - Quatrième victoire de la saison - et en moins d'un mois - pour Lorena Wiebes (DSM). La Néerlandaise de 23 ans a fait parler ses qualités de sprinteuse pour s'imposer aisément ce mercredi, à Schoten. Les Italiennes Chiara Consonni (Valcar - Travel & Service) et Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra) complètent le podium dans cet ordre. Voici l'arrivée de la course en vidéo.

